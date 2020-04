Boris Johnson a iesit de la terapie intensiva, dar ramane internat: Are o dispozitie foarte buna

Luni, transferat la terapie intensiva

Ziare.

com

Premierul "are o dispozitie foarte buna", a spus purtatorul de cuvant, transmite CNBC.Liderul Partidului Conservator a anuntat pe 27 martie ca a contractat COVID-19, el devenind primul lider guvernamental major care s-a imbolnavit.Zece zile mai tarziu, Johnson, in varsta de 55 de ani, a fost internat in spitalul St Thomas din Londra "pentru unele teste de rutina", iar luni seara a fost transferat la terapie intensiva din cauza inrautatirii simtomelor de coronavirus.In aceasta perioada Johnson a fost inlocuit de ministrul de Externe Dominic Raab.Potrivit datelor de joi ale Johns Hopkins University, peste 61.000 de persoane din Marea Britanie au contractat noul coronavirus, iar 7.111 au murit din cauza bolii.