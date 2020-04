Boris Johnson "nu a scapat" inca de pericol si trebuie sa se odihneasca, spune tatal sau

Ziare.

Liderul conservator, in varsta de 55 de ani, a fost mutat joi de la terapie intensiva, unde se afla de luni, relateaza AFP.El a fost transferat la alta sectie a spitalului londonez St Thomas si a fost plasat "sub o supraveghere stransa in faza initiala a vindecarii sale", potrivit purtatorului sau de cuvant."Trebuie sa se odihneasca. Din cate inteleg eu, a fost transferat de la terapie intensiva la o unitate de recuperare, insa", a declarat tatal sau, un fost functionar european."Trebuie sa-si acorde timp. Nu pot sa cred ca te externezi, te intorci direct la Downing Street si preiei fraiele fara o perioada de reajustare", a adaugat el.Diagnosticat pozitiv cu Covid-19 la sfarsitul lui martie,- care a ucis aproape 8.000 de oameni in Regatul Unit, una dintre cele mai afectate tari europene.in absenta sa.Guvernul i-a avertizat joi pe britanici sa se pregateasca de o prelungire a izolarii - prevazuta pe o perioada de trei saptamani, pana luni -, din cauza unei agravari a epidemiei in tara.Nicio hotarare oficiala nu este asteptata pana la sfarsitul saptamanii viitoare, insa autoritatile indeamna ca masurile distantarii sociale adoptate sa nu fie slabite, mai ales in weekend-ul de Paste.