Boris Johnson nu vrea un nou referendum privind independenta Scotiei, dar majoritatea scotienilor vor in UE

Boris Johnson a sunat-o pe Nicola Sturgeon pentru a-i transmite ca se opune organizarii unui nou referendum privind independenta Scotiei."Premierul a reiterat angajamentul ferm in sensul consolidarii uniunii britanice. Premierul britanic a transmis clar ca se opune organizarii unui nou referendum privind independenta si ca este alaturi de majoritatea locuitorilor din Scotia care nu vor sa revina la diviziuni si incertitudine. A adaugat ca rezultatul referendumului din 2014 a fost decisiv si trebuie respectat", a comunicat Downing Street, conform Sky News.In replica,. "Am transmis clar ca mandatul SNP de a le oferi oamenilor o sansa trebuie respectat, la fel cum se asteapta si el ca mandatul lui sa fie respectat", a afirmat Nicola Sturgeon prin Twitter.Majoritatea locuitorilor Scotiei s-au pronuntat in favoarea ramanerii in Uniunea Europeana in referendumul britanic privind Brexit din 2016.Premierul scotian Nicola Sturgeon, liderul SNP, insista ca, iar rezultatul scrutinului parlamentar britanic arata ca scotienii impartasesc aceasta dorinta.Scotia a organizat in anul 2014 un referendum privind independenta fata de Marea Britanie. Peste 55% dintre scotieni s-au pronuntat atunci impotriva independentei. In contextul Brexit, rezultatul ar putea fi acum in favoarea independentei.