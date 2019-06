Boris Johnson se apropie de desemnarea ca prim-ministru, a castigat primul vot

Ziare.

com

Johnson a primit votul a 114 din cei 313 deputati conservatori reuniti in "Comitetul 1922", anunta Reuters.In aceasta prima runda au fost eliminati candidatii care nu au obtinut mai mult de 16 voturi, acestia fiind Mark Harper, Andrea Leadsom si Esther McVey.Johnson este urmat, la mare distanta, de actualul ministru de externe Jeremy Hunt (43 de voturi), ministrul mediului Michael Gove (37), fostul ministru pentru Brexit Dominic Raab (27), ministrul de interne Sajid Javid (23), ministrul sanatatii Matt Hancock (20) si fostul ministru al dezvoltarii Rory Stewart (19)."Desigur ca suntem bucurosi pentru aceste rezultate, dar mai este un lung drum de parcurs pana la castigarea cursei", a declarat Boris Johnson dupa vot.Un al doilea vot va urma pe 18 iunie. De data aceasta vor fi eliminati cei care nu obtin mai mult de 32 de voturi. Daca toti candidatii primesc peste 32 de voturi, acela cu cele mai putine voturi va fi eliminat.Alte voturi sunt prevazute pentru 19 iunie si procesul va continua in acest mod pana cand raman in cursa doar doi candidati, asadar se vor desfasura noi runde de vot daca este nevoie.In ultima etapa, celor aproximativ 160.000 de membrii ai Partidului Conservator le revine sarcina de a departaja cei doi finalisti, dupa o campanie dusa la nivel national, votul lor fiind trimis prin corespondenta. Partidul a anuntat ca doreste ca aceasta ultima etapa a alegerii viitorului premier sa se incheie in saptamana care incepe cu 22 iulie. Prima reuniune de campanie este prevazuta sa se desfasoare pe 22 iunie.In tot acest timp, Theresa May va fi premier interimar, ea promitand in discursul in care si-a anuntat demisia ca nu va parasi acest post si nici pe cel de presedinte al Partidului Conservator pana cand nu este desemnat succesorul ei.Fost ministru de externe in cabinetul Theresei May, Boris Johnson a demisionat din acest post in iulie 2018, criticand ceea ce considera a fi o abordare prea concilianta a sefei guvernului in negocierile cu UE care a condus la amanarea Brexit-ului de doua ori.El a declarat miercuri ca Regatul Unit "trebuie sa iasa din UE pe 31 octombrie" si a criticat amanarea Brexit-ului, pe care a echivalat-o cu o infrangere.