Brexit: Camera Lorzilor voteaza o prevedere care protejeaza drepturile cetatenilor UE in Regatul Unit

Conservatorii lui Boris Johnson au obtinut o larga majoritate in Camera Comunelor in urma alegerilor de pe 12 decembrie, iar deputatii au aprobat rapid legislatia necesara pentru ratificarea acordului de iesire din UE convenit de Johson cu Bruxellesul.Proiectul a ajuns in Camera Lorzilor, unde guvernul nu dispune de o majoritate. Desi nu este de asteptat ca aceasta camera sa blocheze legislatia, ea incearca totusi sa opereze unele modificari.Astfel, Camera Lorzilor a votat cu un scor de 270-229 in favoarea unui amendament propus de liberal-democrati (pro-UE) care le acorda cetatenilor UE eligibili dreptul automat de a ramane in Regatul Unit dupa Brexit, in loc de a face demersuri pe langa guvern.De asemenea, ei ar urma sa primeasca un document fizic care sa le ateste dreptul de a ramane in Marea Britanie.Guvernul a afirmat doar ca vor primi un 'statut digital sigur' care va face legatura cu pasaportul lor.Coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt a declarat saptamana trecuta ca Londra l-a informat ca examineaza posibilitatea de a le furniza un document fizic cetatenilor UE, insa purtatorul de cuvant al lui Boris Johnson a afirmat ca nu are cunostinta despre astfel de planuri.Conform schemei de legalizare a sederii in Regatul Unit post-Brexit, cetatenii europeni care dovedesc ca au avut resedinta cel putin cinci ani in aceasta tara primesc statutul de rezident permanent (settled status), ceilalti putand obtine statutul de rezident temporar (pre-settled status), care poate fi transformat in cel de rezident permanent odata ce solicitantul cumuleaza cei cinci ani de resedinta in Regatul Unit.Orice modificari legislative operate de Camera Lorzilor trebuie sa se intoarca pentru aprobare in Camera Comunelor, unde pot fi respinse