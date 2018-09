Brexit: Marea Britanie doreste ca un acord cu UE sa fie incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie

Ziare.

com

In discursul sau rostit in cadrul conferintei anuale Ambrosetti, desfasurata in nordul Italiei, Lidington a spus ca tara sa doreste un acord care sa multumeasca toate statele Uniunii Europene, dar a precizat ca Marea Britanie a pregatit un plan pentru eventualitatea absentei unui acord privind viitoarele relatii intre Londra si Bruxelles, transmite Reuters.El a accentuat ca este important ca negocierile sa se incheie cel mai tarziu in luna noiembrie, pentru ca parlamentul britanic si parlamentele celorlalte 27 de state membre ale UE sa aiba suficient timp pentru a aproba textul acordului., iar unii parlamentari britanici sustin ideea organizarii unui nou referendum de tipul celui desfasurat in iunie 2016, cand o majoritate a electoratului britanic s-a pronuntat pentru iesirea tarii lor din Uniunea Europeana.Atat Marea Britanie, cat si UE afirma ca doresc sa ajunga la un acord privind "divortul" cu ocazia Consiliului European din 18 octombrie, insa multi diplomati considera ca aceasta tinta este prea optimista.Sondaje de opinie recente arata ca alegatorii britanici sunt de parere ca premierul Theresa May gestioneaza defectuos negocierile cu UE, in contextul in care exista divizari in interiorul tarii, al politicienilor si al oamenilor de afaceri in legatura cu Brexit-ul.