Brexit: Mars pentru independenta in Scotia; Irlanda de Nord a ales mai multi deputati republicani decat unionisti

62% dintre scotieni, pentru ramanerea in UE

Premiera in Irlanda de Nord

Ziare.

com

Organizatorii marsului pentru independenta Scotiei, gruparea All Under One Banner, au purtat o pancarta de mari dimensiuni pe care scria '''', sustinand campania pentru organizarea unui referendum privind independenta Scotiei in cursul acestui an, transmite DPA.''Ploaia cu siguranta nu ne-a limitat entuziasmul. Oameni cat vezi cu ochii!'', a scris pe Twitter ministrul justitiei in guvernul delegat al Scotiei, Humza Yousaf.''Multe drapele ale UE si ale Scotiei'', a continuat Yousaf, adaugand hashtagul #indyref2020.Sustinuta de Partidul National Scotian (SNP), gruparea All Under One Banner se opune planurilor premierului britanic Boris Johnson de a retrage Regatul Unit din Uniunea Europeana.''Noroc tuturor celor care participa astazi la marsul din Glasgow pentru independenta - sper ca vremea nu va fi prea rea!'', a scris pe Twitter sefa executivului scotian Nicola Sturgeon, inaintea marsului de la Glasgow.Sturgeon sustine ca SNP are in prezent un mandat ''indiscutabil'' pentru organizarea unui referendum privind independenta, dupa ce in alegerile din 12 decembrie din Regatul Unit formatiunea a obtinut 48 dintre cele 59 de locuri alocate Scotiei in parlamentul de la Londra.La referendumul din 2016 privind Brexitul, 62% dintre alegatorii scotieni au optat pentru ramanerea in Uniunea Europeana, in timp ce la nivelul Regatului Unit 52% din electorat a votat pentru iesirea din blocul comunitar.Tot sambata, lidera Partidului Democratic Unionist (DUP), Arlene Foster, a fost desemnata prim-ministru al Irlandei de Nord, la scurt timp dupa reluarea activitatii parlamentului local de la Belfast dupa trei ani de blocaj politic in aceasta provincie, transmite AFP.La alegerile parlamentare organizate pe 12 decembrie in Regatul Unit, provincia Irlanda de Nord a ales pentru prima data la Westminster mai multi deputati republicani (noua, dintre care sapte membri ai Sinn Fein) decat formatiunea unionista DUP.Arlene Foster s-a declarat ''profund onorata'', in timp ce republicana Michelle O'Neill, din partidul nationalist Sinn Fein, a fost desemnata vicepremier, dupa acordul incheiat vineri intre DUP si Sinn Fein in vederea restabilirii unei guvernari partajate in Irlanda de Nord.Adunarea nord-irlandeza (parlamentul) si-a reluat sambata activitatea la Belfast, a doua zi dupa parafarea unui acord intre unionisti si republicani care a pus capat unei perioade de trei ani de paralizie politica in provincia britanica aflata in prim-planul dezbaterii despre Brexit.