Brexit: "Ne vom casapi" cu britanicii, afirma seful diplomatiei franceze

"Cred ca in problemele comerciale sau cu privire la dispozitivul de relatii viitoare, pe care le vom angaja, ne vom casapi destul de rau", a declarat Jean-Yves Le Drian (foto) in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, important forum diplomatic si de aparare."Dar aceasta face parte din negociere, fiecare vrea sa-si apere interesele", a adaugat el."Ne dorim ca ea sa se faca cat mai rapid posibil chiar daca exista multe subiecte si noi avem grele de administrat", a spus ministrul francez de externe, adaugand ca ar dori sa fie abordata in special "problema pescuitului".Le Drian este fostul presedinte al regiunii Bretania, regiune in care pescuitul este foarte important pentru Franta.Recent, el avertizase ca Franta "nu va face compromisuri" cu privire la acest subiect in negocierile viitoare cu Londra.", a avertizat el, apreciind caPescarii tarilor din UE sunt puternic dependenti de apele britanice, care reprezinta 30% din cifra afaceri a pescarilor francezi.La Munchen, Le Drian a apreciat in schimb ca "in problema securitara trebuie ca noi sa luam act de interesele noastre comune" intre UE si britanici.El a cerut "sa se avanseze" si mai mult in ceea ce priveste cooperarea in viitor,, "dar si in coalitii specifice privind interventii pe care noi le-am putea avea impreuna".Ministrul a mentionat in special acordurile din Lancaster House, in 2010, care au intarit cooperarea intre Paris si Londra in domeniul apararii si pe care cele doua tari le vor celebra in acest an pentru a zecea oara. El si-a exprimat dorinta de a "continua" cooperarea in acest cadru, "inclusiv pe subiecte sensibile".