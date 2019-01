Brexit: Numar crescut de cereri pentru pasapoarte irlandeze

Ziare.

In toata Marea Britanie, incluzand si Irlanda de Nord, au fost inregistrate in 2018 aproape 200.000 de cereri."Numarul solicitantilor din Irlanda de Nord si Marea Britanie continua sa creasca dupa votul asupra Brexit in iunie 2016", indica ministerul intr-un comunicat citat de AFP.In 2018, Serviciul irlandez insarcinat cu emiterea de pasapoarte a primit 84.855 de cereri provenind din Irlanda de Nord si 98.544 din Marea Britanie, inregistrandu-se o "crestere de 2% si respectiv 22% in raport cu cifrele din 2017", conform textului.Anul 2018 a fost un an record pentru Dublin, care a emis in total peste 822.000 de pasapoarte, noteaza AFP.Senatorul Niall O Donnghaile (Sinn Fein) a apreciat ca cresterea numarului de cereri ar justifica deschiderea unui birou pentru pasapoarte in Irlanda de Nord."In timp ce haosul Brexitului se amplifica, tot mai multe persoane isi revendica dreptul la un pasaport irlandez si la cetatenia europeana. Este important ca acest proces sa se deruleze fara probleme", a declarat el intr-un comunicat.Regatul Unit urmeaza sa paraseasca UE in 29 martie 2019. Parlamentul britanic trebuie sa se pronunte in ianuarie asupra acordului de retragere incheiat cu Bruxellesul de guvernul Theresei May.