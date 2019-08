Brexit: Proteste in peste 30 de orase din Marea Britanie fata de decizia de suspendare a Parlamentului

Ziare.

Cele mai mari proteste au loc in. In Londra, manifestantii striga "".din Marea Britanie, printre care Edinburgh, Belfast, Cambridge, Exeter, Nottingham, Manchester, Glasgow si Birmingham.Jurnalistul si activistul Owen Jones, care urmeaza sa tina un discurs in cadrul protestului din Londra, a transmis ca protestele organizate sambata sunt pentru apararea democratiei.", a declarat Owen Jones.In orasul Oxford, manifestantii s-au adunat in fata Colegiului Balliol, unde a studiat Boris Johnson.Protestele "" sunt organizate de grupul O alta Europa este Posibila, care militeaza impotriva Brexit. Grupul a anuntat caRegina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a aprobat, miercuri, cererea premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului, facilitand astfel producerea Brexit fara niciun acord.Premierul conservator Boris Johnson i-a cerut reginei Elizabeth a II-a suspendarea Parlamentului pentru a evita o decizie legislativa prin care sa fie blocata iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit. Boris Johnson spera sa reuseasca astfel sa retraga Marea Britanie din Uniunea Europeana in orice conditii, inclusiv fara niciun acord Brexit.Boris Johnson a adoptat o abordare dura fata de Uniunea Europeana, respingand Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul si afirmand ca Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fara un nou tratat.Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, i-a reiterat marti seara premierului britanic, Boris Johnson, ca Acordul Brexit nu va fi renegociat.