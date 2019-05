Brexit: Theresa May promite o oferta indrazneata, pentru o iesire din UE cu acord

Ziare.

Intr-un articol aparut in Sunday Times,citat de agentiile externe, Theresa May anunta ca urmeaza sa prezinte alesilor britanici, la inceputul lunii urmatoare, noua sa propunere, careia i-a adus modificari in speranta obtinerii unui vot favorabil."Continui sa cred ca este posibila obtinerea unei majoritati in parlament pentru o iesire (din UE) cu acord", a scris Theresa May in articol.Sefa executivului britanic a asigurat ca textul care va fi supus parlamentarilor este o "oferta noua si indrazneata", cu un "pachet imbunatatit de masuri, capabil sa obtina sprijinul" deputatilor.Ziarul scrie ca May isi va consulta colegii de cabinet in privinta schimbarilor propuse, care vizeaza obtinerea sprijinului din partea celor doua mari partide de pe scena politica britanica reprezentate in parlament: Partidul Conservator si cel Laburist. Totodata, articolul mentioneaza intentia executivului de a lua in considerare organizarea unei serii de voturi indicative care sa stabileasca ce propuneri ar putea obtine majoritatea voturilor.Opozitia laburista a intrerupt vineri discutiile cu premierul britanic destinate gasirii unei solutii pentru aplicarea Brexitului, invocand "slabiciunea" Theresei May, pe care propriul partid o someaza sa isi pregateasca demisia.La inceputul lunii iunie, deputatii vor fi chemati sa se pronunte asupra unui proiect de lege privind Brexitul care va fixa modalitatile legislative ale iesirii Marii Britanii din UE, si nu asupra acordului insusi.Sambata, purtatorul de cuvant al Partidului Laburist Keir Starmer a declarat ca guvernul ar trebui sa promita ca va organiza un vot public pe tema proiectului de lege privind acordul de retragere al Marii Britanii din UE, pentru a putea depasi actualul impas.Parlamentul Regatului Unit a respins de trei ori acordul privind Brexitul negociat cu UE de premierul Theresa May. Astfel, data iesirii a fost amanata de la 29 martie la 12 aprilie, intr-o prima faza, si ulterior la 31 octombrie.