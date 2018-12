Brexit-ul intra pe ultima suta de metri. Va reusi Theresa May?

Ziare.

com

Cabinetul condus de Theresa May trebuie sa ii convinga pe membrii Parlamentului, pana in la votul programat pentru 11 decembrie.Dezbaterea privind modul in care ar trebui sa aiba loc divortul dintre Regatul Unit si UE a aratat falii adanci si de nedepasit in politica britanica, scrie vox.com.Referendumul din iunie 2016, in care 52% dintre cetatenii Regatului Unit participanti la vot s-au pronuntat pentru iesirea din UE, a evidentiat schismele care probabil vor dura mult timp dupa data limita a Brexit-ului - 29 martie 2019.La 25 noiembrie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra.Regatul Unit devine astfel prima tara care paraseste UE.Acordul de retragere, negociat timp de 17 luni si care are 585 de pagini, detaliaza conditiile juridice ale iesirii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din UE la 29 martie 2019.Liderii din UE s-au exprimat de asemenea in favoarea "unei relatii cat mai stranse posibil" cu Londra dupa Brexit. Aceasta relatie a facut obiectul unei "declaratii politice" separate de acordul de divort, care subliniaza obiectivele comune ale Londrei si Bruxellesului pentru viitoarea lor relatie si care a fost de asemenea aprobata de Consiliul European.Acordul prevede o perioada initiala de tranzitie pana la finele anului 2020, timp in care aproape nimic nu se va schimba in relatiile dintre Regatul Unit si UE. Ulterior, daca perioada de tranzitie nu se va prelungi (cu unul sau cel mult doi ani), Regatul Unit ar ramane in uniunea vamala cu UE in cazul in care nu se va ajunge la o intelegere privind un alt tip de relatii comerciale.Esential in opinia Theresei May este faptul ca documentul obliga UE sa caute modalitati de a se evita activarea unei clauze de tipul "plasa de siguranta", care sa garanteze ca la frontiera dintre Republica Irlanda - care este stat membru al UE - si provincia britanica Irlanda de Nord nu vor fi reintroduse controalele vamale.In privinta legislativului britanic, o parte a acestuia se concentreaza pe respingerea acordului, intrucat parlamentarii respectivi nu stiu daca vreun acord este la fel de bun ca apartenenta tarii la UE. Ei vad in asta o imputernicire pentru a obtine organizarea unui al doilea referendum.Cea de-a doua tabara din parlamentul de la Londra este formata mai ales din cei care au dorit mereu sa paraseasca UE fara a avea temeri legate de un acord comercial. Nu exista un acord care sa multumeasca acest grup.Mai exista, de asemenea, si parlamentari conservatori britanici care ar dori un fel de acord, dar care mai degraba ar sustine scenariul iesirii din UE fara un acord decat cu acordul care este propus acum.In acelasi timp, nimeni din Regatul Unit nu are mare incredere in liderii politici britanici intrucat exista perceptia ca atat premierul conservator Theresa May, cat si liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn pur si simplu nu sunt atat de competenti in functiile pe care le detin.In fine, unul dintre motivele pentru care situatia actuala pare complicata este ca in Regatul Unit exista o serie de crize - economica, constitutionala etc. - care, cu exceptia Brexit-ului, au sporit inaintea referendumului din iunie 2016 si care au fost agravate de referendum.