Brexitul si implicatiile sale asupra elevilor si studentilor

Student european in UK

Student britanic in UE

Costul mediu pentru a urma studiile in Regatul Unit este de circa 10.000 de euro pe an, atat pentru localnici cat si pentru straini

Ziare.

com

si care locuieste la Oxford, este profesor de studii privind migratia si refugiatii la universitatile din Birmingham si Oxford. El crede ca, la fel cum se intampla si intr-o familie, sistemul educational nu va fi scutit de consecintele acestui divort.Conform evaluarilor sale,. Experienta sa personala si a multora din cele 170 de familii europene cu care a discutat timp de doi ani pentru a vedea cum vor aborda incertitudinile legate de aceasta ruptura si impactul ei asupra copiilor le-a sintetizat in cartea ''In umbra Brexitului''.''Studiul nostru se axeaza pe impactul asupra copiilor pentru ca Brexitul va transforma tara in urmatoarele decenii. Deja sunt unii copii care le spun parintilor lor '' '', explica profesorul italian, care spera ca cei doi copii ai sai nu vor ajunge sa-i ceara sa nu vorbeasca cu ei in italiana.Dar in timpul campaniei pentru referendumul din 2016 privind Brexitul ', remarca Nando Sigona. ''Aproape intotdeauna acesta s-a manifestat fata de cei veniti din afara UE sau fata de grupurile de comunitari veniti incepand din 2004, precum romanii sau polonezii. Niciodata nu au fost tabloide cu mesaje anti-germane, anti-suedeze ori anti-franceze'', a constatat el.Totusi, pe Nando Sigona iesirea Regatului Unit din UE l-a facut sa se simta precum un imigrant,pentru a-si asigura statutul legal si a-si proteja unitatea familiei. ''Am devenit britanic cu o luna in urma. Am participat la ceremonie, cu fotografia Reginei alaturi, numai zambete. A fost o experienta inconfortabila. Persoana care o oficiaza iti spune ca acesta este un loc magnific, te felicita. Dar,'', povesteste italianul.Incepand din 2016, precizeaza el,, unii dintre ei vazand in acest document ''un mecanism de aparare'' sau ''o polita de asigurare impotriva nebuniei care ne inconjoara''.Ca urmare a Brexitului,''pe care nu le-ar fi pus niciodata inainte'', intrucat uneori scoala actioneaza cu foarte putin tact, sustine mai departe Nando Sigona.La randul ei,in varsta de 20 de ani care urmeaza studii hispanice la Universitatea Alcala de Henares din Madrid, spune ca este stresata de Brexit pentru ca nu stie ce se va intampla cu bursa ei de studii obtinuta prin programul Erasmus si cu cardul european de sanatate, dupa ce parlamentul britanic a respins un amendament prin care guvernul lui Boris Johnson ar fi fost obligat sa negocieze cu UE ramanerea completa a Regatului Unit in acel program european de schimburi universitare.Secretarul de stat britanic pentru invatamant universitar a amintit ca apartenenta la UE nu este o conditie indispensabila pentru participarea la Erasmus, tari precum Turcia sau Serbia facand de altfel parte din acest program, asigurand ca executivul de la Londra va continua sa sustina demersul ramanerii in Erasmus. Dar Bella tot nu este linistita: '''', regreta ea.Dincolo insa de programul Erasmus sunt multi studenti comunitari care opteaza pentru universitatile britanice datorita ofertei lor bogate de studii, remarca tanarul spaniol Fernando Casamayor, care doreste sa studieze Arheologia si a gasit pentru aceasta specializare mai multe optiuni in Regatul Unit decat in UE. Spre deosebire de cazul evocat anterior, el este linistit, intrucat, conform estimarii din reportajul agentiei EFE. Guvernul britanic pune in prezent la dispozitia oricarui student un imprumut acordat in conditii speciale. Insa nu se stie ce se va intampla cu aceasta facilitate dupa Brexit, costurile generate de acest imprumut putand creste sau poate chiar sistarea programului de ajutor financiar.Aceasta stare de incertitudine i-a determinat de pilda pe numerosi liceeni spanioli, care urmeaza cursuri pentru obtinerea Bacalaureatului International si al caror obiectiv este o facultate in strainatate, sa se reorienteze.Directorul British Council Spania, Mark Howard, recunoaste existenta acestei incertitudini, dar este optimist. ''Legaturile educationale intre Spania si Regatul Unit sunt foarte puternice si vor continua'', asigura el, amintind ca in Regatul Unit sunt in prezent peste 13.000 de studenti spanioli.Howard este convins ca, indiferent ce s-ar intampla odata cu Brexitul, studentii straini vor fi in continuare atrasi de calitatea sistemului de invatamant britanic, de flexibilitatea acestuia - peste 45.000 de specializari - si de conceptul sau de educatie internationala.. Privind din perspectiva institutiilor de invatamant, el crede ca universitatile britanice vor continua sa fie interesate de atragerea studentilor europeni.Dar comunitatea educationala se impotriveste Brexitului, intrucat de masura in care acesta ii va afecta pe studentii britanici si comunitari depinde foarte mult viitorul relatiilor intre Regatul Unit si UE, noteaza in concluzie agentia EFE.