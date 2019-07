Britanicii s-au incalzit, vineri, pana la aproape 39 de grade

Ziare.

Temperaturile ridicate au doborat joi recorduri in Germania, Franta si Olanda, pe fundalul valului de canicula care a cuprins Europa pentru a doua oara in decursul unei luni, scrie Reuters.Met Office a precizat joi ca, in localitatea Cambridge, a fost inregistrata cea de-a doua cea mai ridicata temperatura din Marea Britanie, de 38,1 grade Celsius.Vineri, serviciul meteorologic britanic a anuntat, potrivit unor noi date provizorii, ca s-au inregistrat 38,7 grade Celsius la Cambridge University Botanic Garden.Aceasta valoare depaseste precedentul record national de 38,5 grade Celsius care data din august 2003."Temperatura inregistrata ieri la Cambridge University Botanic Garden va trebui analizata si validata in urmatoarele zile si daca va fi validata, va deveni cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata oficial in Marea Britanie", a precizat Met Office intr-o declaratie.Valurile de caldura sunt fenomene meteo extreme, dar cercetarile arata ca, pe masura ce planeta este afectata de incalzirea globala, creste probabilitatea ca acestea sa devina mai frecvente.Potrivit estimarilor Met Office, valurile de caldura intensa s-ar putea produce in medie la fiecare doi ani pana la jumatatea secolului.