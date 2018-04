Britanicii sunt in alerta: Londra a fost invadata de omizi toxice, care pot provoca iritatii ale pielii si crize de voma

Ziare.

Londonezii au fost sfatuiti sa nu atinga sub nicio forma omizile.Omida procesionara a stejarului - cum se numeste astazi inamicul public numarul 1 din Londra si din estul Angliei - este acoperita cu fire lungi de par a caror atingere poate cauza, inainte de toate, iritatii ale ochilor si gatului, dar si febra.Persoanelor cu boli cronice, cum ar fi astmul, atingerea omizilor le poate agrava starea de sanatate.Autoritatile i-au avertizat pe britanici sa nu atinga omizile si sa nu isi lase nici copiii si nici animalele de casa in apropierea acestora, potrivit BBC Cele mai multe astfel de omizi toxice au fost depistate intr-o zona a Londrei, de la Kingston upon Thames pana la Brent. Populatii de omizi periculoase au mai fost, insa, identificate si in Bracknell Forest, Slough si Guildford."Vom continua sa aplicam tratamente impotriva omizilor pana la finele lunii mai sau chiar inceputul lui iunie. Dupa aceea, omizile vor fi prea mari ca sa mai fie afectate pe produsul pe care preferam sa il folosim pentru a le combate", a spus un purtator de cuvant al autoritatilor britanice competente sa intervina in astfel de cazuri.