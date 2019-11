Camionul cu cadavre de langa Londra: Politia britanica crede ca stie nationalitatea celor 39 de victime

Ziare.

com

"Credem ca victimele sunt vietnamezi si suntem in contact cu guvernul vietnamez", a precizat politia din Essex intr-un comunicat dat publicitatii vineri seara, relateaza AFP."Suntem in contact direct cu un anumit numar de familii din Vietnam si Regatul Unit si credem ca am identificat familiilor unora dintre victimele a caror calatorie s-a terminat tragic", a adaugat politia, explicand ca procesul de identificare este inca in curs si ca identitatea victimelor nu poate fi inca dezvaluita.Anchetatorii fac apel la orice persoana care detine informatii privind identitatea victimelor sa contacteze autoritatile.Politistii spera sa-i poata audia si pe Ronan Hughes, de 40 de ani, si pe fratele sau Christopher, de 34 de ani, originari din Irlanda de Nord, cautati de marti."Desi am vorbit cu Ronan Hughes la telefon, trebuie sa avem o conversatie cu el si cu fratele lui in carne si oase", a declarat inspectorul sef al politiei din Essex, Dan Stoten, in cadrul unei conferinte de presa."Sa discutam cu Ronan si Christopher este crucial pentru ancheta noastra. Cu cat se intampla asta mai repede, cu atat vom progresa mai repede in ancheta noastra", a adaugat el.Potrivit inspectorului sef Dan Stoten, politia din Irlanda de Nord a interceptat joi un camion care ar putea fi legat de fratii Hughes "cunoscuti pentru legaturile lor cu Irlanda si Irlanda de Nord, precum si cu transportul rutier si maritim". Un barbat de 23 de ani comparut vineri in fata Inaltei curti de justitie din Irlanda, la Dublin , pentru 39 de omucideri involuntare si trafic de fiinte umane. Politia britanica a cerut extradarea sa.Barbatul originar dintr-un sat nord-irlandez situat in apropierea orasului de frontiera Newry, a fost plasat in arest preventiv pana la 11 noiembrie, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al parchetului.Cadavrele celor 39 de migranti au fost descoperite in noaptea de 22 spre 23 octombrie intr-un camion frigorific din zona industriala Grays, in Essex, la 30 km est de Londra. Politia britanica nu a furnizat pana acum indicii privind cauzele mortii.Containerul in care se aflau acesti 31 de barbati si opt femei a ajuns cu feribotul in docul Purfleet, pe Tamisa, venind de la Zeebruge, in Belgia.Politia din Vietnam a anuntat ca a arestat doua persoane si a citat alte doua persoane vineri dupa ce a deschis o ancheta penala privind un presupus trafic de fiinte umane.