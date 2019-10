Camionul in care s-au gasit cele 39 de cadavre, in Marea Britanie, este unul frigorific

Ziare.

Aceasta tragedie "evidentiaza pericolul pe care il reprezinta mafiile care fac trafic cu imigranti si introduc ilegal (in alte tari) persoane ascunse in camioane", a mai spus Burnett in fata presei. Cele 39 de cadavre (38 de adulti si un adolescent) au fost gasite intr-un parc industrial din localitatea Grays, la est de Londra, intr-un camion venit din Bulgaria.Conditiile in care au fost gasite aceste persoane sunt "absolut infioratoare", a declarat acelasi reprezentant al Asociatiei Transportului Rutier. Camerele frigorifice "sunt obscure (...) si temperaturile ajung acolo la minus 25 de grade daca transporta produse congelate", ceea ce face ca un om sa moara foarte rapid intr-un asemenea spatiu, explica acesta.Intrebat despre ruta pe care ar fi putut s-o urmeze camionul inainte de a ajunge in Marea Britanie, el a raspuns ca este posibil ca acel camion sa fi venit cu feribotul de la Cherbourg (Franta) pana la Rosslare (Irlanda), apoi pe sosea pana la Dublin, de unde sa se fi imbarcat pe un alt feribot pana la Holyhead (Tara Galilor) si mai departe sa fi ajuns tot pe sosea pana in comitatul Kent.In opinia lui Richard Burnett, soferul ar fi ales aceasta ruta ocolitoare pentru ca Cherbourg este un port cu volume mici de trafic si unde probabil controalele de securitate nu sunt la fel de riguroase ca la Coquelles sau Dover, unde in plus exista si aparate care detecteaza batai ale inimii si se folosesc caini dresati.