Cartier din Londra, evacuat din cauza unei masini cu numere de Romania

Bomb threat in Croydon near east train station. Buildings are being evacuated. pic.twitter.com/aZ3nti21bC - Richard Zambrano (@richardzambrano) February 6, 2020

Not sure where East Croydon is, but guessing that's @SaraCivian's car. 🤣 https://t.co/bA8dohk358 - Nevin Absher (@nevinabsher) February 6, 2020

Dupa ce au observat masina parcata neregulamentar, autoritatile au evacuat zona si gara East Croydon a fost golita, arata Daily Mail. In unele imagini aparute pe Twitter se observa un rabot cum se apropie de masina.Dupa o perioada, politistii au anuntat ca nu a fost nimic suspect, dar ca drumul mai ramane inchis pentru ceva timp si au multumit oamenilor pentru rabdarea de care au dat dovada."Credem ca ceva a fost detonat. Am auzit un zgomot puternic", a declarat un barbat. "A sunat ca o explozie controlata", a spus altul.Muncitorii din birourile din apropiere au declarat ca li s-a spus sa ramana in interiorul cladirilor si "departe de ferestre".