Cazul Skripal: Animalele domestice din locuinta fostului agent rus au murit

Ziare.

com

La o luna dupa otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale, Iulia, in 4 martie la Salisbury, in sud-vestul Angliei, soarta animalelor domestice ale fostului spion a fost facuta publica."Atunci cand un veterinar a putut sa intre pe proprietatea" lui Seghjei Skripal, "doi porci de Guineea erau, din nefericire, morti", a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a Ministerului britanic al Mediului, Alimentatiei si Afacerilor Rurale."Un motan a fost de asemenea gasit intr-o stare grava, iar un medic veterinar a luat decizia sa eutanasieze animalul pentru a-i pune capat suferintelor", a declarat purtatoarea de cuvant. "Aceasta decizie a fost luata in interesul animalului".Purtatoarea de cuvant nu a precizat insa daca substanta toxica a fost cauza mortii animalelor.Politia britanica considera ca membrii familiei Skripal, care erau spitalizati in continuare, au intrat in contact cu otrava la domiciliul fostului spion.Guvernul britanic a anuntat ca a stabilit ca otrava este un agent neurotoxic de conceptie sovietica, novicioc.Londra a acuzat Rusia ca este responsabila de atac. Rusia neaga orice implicare in acest caz si denunta o "provocare" si o "campanie antirusa".Atacul de la Salisbury a declansat o grava criza intre Occident si Rusia, ambele parti expulzand in total sute de diplomati.Moscova a intrebat miercuri despre soarta animalelor lui Serghei Skripal. "Unde sunt animalele, in ce stare se afla?", a intrebat Maria Zaharova, o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe. "Vorbim de organisme vii, iar daca s-au folosit agenti toxici, organismele vii trebuie sa fi suferit".Potrivit tabloidului The Sun, motanul lui Serghei Skripal, pe care il chema Nash Van Drake, a fost transportat la laboratorul militar britanic de la Porton Down, in apropiere de Salisbury, iar acolo a fost eutanasiat.Ramasitele motanului si pocilor de Guineea au fost incinerate, potrivit The Sun, care citeaza surse guvernamentale.Ambasada Rusiei la Londra a vorbit despre o a doua pisica, nementionata de purtatoarea de cuvant britanica.