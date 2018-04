Cazul Skripal: Departamentul pentru Mediu din UK anunta ca neurotoxina folosita a fost "in forma lichida"

Ziare.

com

Departamentul Pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale (Defra) a comunicat ca "o cantitate mica" din neurotoxina de tip Novichok a fost folosita in atac, iar substanta a fost livrata "in forma lichida", scrie BBC.Zona principala a contaminarii a fost casa lui Sergei Skripal, iar alte locuri includ garaje de ambulante, restaurantul Zizzi si barul Mill din centrul orasului Salisbury.Neurotoxina nu se evapora si nu dispare in timp, conform expertilor si este nevoie de o curatare intensa cu substante caustice pentru a putea fi eliminata.Curatarea locurilor publice care ar fi putut fi contaminate urmeaza sa inceapa in urmatoarele zile. Iarba si pietrele vor fi scoase din zona centrului comercial Maltings, iar toate materialele contaminate vor fi incinerate. Operatiunile vor dura, cel mai probabil, cateva luni.Consilierul-sef al Defra, Ian Boyd, a declarat ca masurile pe care le vor lua sunt bazate pe cele mai bune informatii stiintifice pentru a fi siguri ca "decontaminarea va fi dusa la capat intr-un mod atent".Fostul spion rus care lucra pentru britanici, Sergei Skripal si fiica sa Yulia Skripal au fost gasiti inconstienti pe o banca din centrul orasului englez Salisbury, in 4 martie.Guvernul britanic sustine ca Rusia se afla in spatele atacului, dar Moscova neaga vehement orice implicare. Yulia Skripal a fost externata in aceasta luna, iar tatal ei inca este spitalizat