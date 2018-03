Cazul Skripal: Diplomatii rusi expulzati de Theresa May vor parasi Londra pe 20 martie

Ziare.

Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este "vinovata" de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei. Kremlinul a promis joi un raspuns rapid dupa decizia "absolut iresponsabila" a Londrei. Acuzand autoritatile britanice ca doresc sa "intensifice retorica antirusa in mod constient si arogant pana la isterie"', Lavrov a reiterat ca "Rusia ramane deschisa dialogului".Serghei Skripal, fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse), si fiica sa Iulia, au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea unui centru comercial din orasul Salisbury, in sud-vestul Angliei.Londra sustine ca cei doi au fost otraviti cu un agent neurotoxic de uz militar de fabricatie rusa.