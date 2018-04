Cazul Skripal: Marea Britanie a refuzat sa ii acorde viza nepoatei fostului spion rus

Ziare.

Un purtator de cuvant al Departamentului pentru Securitate din Marea Britanie a declarat: "Am refuzat aplicatia pentru viza a Viktoriei Skripal pe motivul ca nu respecta regulile de imigratie", conform The Independent.Viktoria Skripal, care locuieste in Rusia, a declarat ca isi doreste sa-si viziteze rudele internate in spital in Marea Britanie dupa ce s-a anuntat ca Iulia Skirpal si-a revenit dupa atac. Viktoria Skripal sustine ca a discutat telefonic cu Iulia Skripal , care i-a transmis ca e in stare buna si ca va fi externata in curand din spital.Inregistrarea convorbirii telefonice a fost publicata de postul de televiziune Rossiya-1, dar veridicitatea materialului audio nu a fost deocamdata verificata.Potrivit acestei inregistrari, Viktoria Skripal a informat-o pe Iulia ca planuieste sa vina la Londra, dupa ce va obtine viza, iar fiica lui Serghei Skripal a raspuns "nimeni nu-ti va acorda o viza".Totodata, medicii britanici au anuntat vineri ca fostul agent secret rus Serghei Skripal nu mai este in stare critica , iar starea sa "se imbunatateste rapid"."Pacientul raspunde bine la tratament, astfel ca starea sa se imbunatateste rapid", a comunicat Spitalul districtual Salisbury, potrivit BBC News online.