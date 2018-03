Cazul Skripal: Marea Britanie trebuie sa-si reduca personalul diplomatic in Rusia cu peste 50 de persoane

Ziare.

com

"Rusia a sugerat paritatea. Partea britanica are un excedent de peste 50 de persoane", a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, relateaza AFP.Vineri, Moscova a dat termen de o luna Londrei pentru a reduce efectivul diplomatic in Rusia la acelasi nivel cu cel al misiunilor diplomatice ruse in Regatul Unit.Aceste noi masuri, dupa plecarea a 23 de diplomati britanici care au parasit deja Rusia, constituie represalii la apelurile Londrei adresate aliatilor sai pentru expulzarea unor diplomati rusi.La Londra, o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe, a declarat sambata ca sunt examinate implicatiile masurilor anuntate de Moscova.Otravirea la 4 martie pe teritoriul britanic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia a provocat un val de expulzari, in total 300 de diplomati de ambele parti.Peste 150 de diplomati rusi au fost expulzati de catre SUA si alte tari, intre care membri ai UE si ai NATO. In represalii, Moscova a luat masuri identice in cazul a peste 140 de diplomati.Londra acuza Rusia de otravirea fostului spion rus si al fiicei sale in pofida dezmintirilor Moscovei care a cerut convocarea unei sesiuni extraordinare a Consiliului executiv al Organizatiei pentru interzicerea armelor chimice (OIAC).Citeste si: