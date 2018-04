Cazul Skripal: Medicii britanici au dat noi detalii despre starea de sanatate a fostului spion rus

Prima declaratie a Iuliei Skripal, fiica spionului otravit

"Pacientul raspunde bine la tratament, astfel ca starea sa se imbunatateste rapid", a comunicat Spitalul districtual Salisbury, potrivit BBC News online.Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica lui, Iulia Skripal, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti in stare de inconstienta pe 4 martie, in oraselul Salisbury.Autoritatile britanice au stabilit ca au fost atacati cu o substanta neurotoxica numita Noviciok si atribuie atacul Rusiei, care a negat orice implicare.In urma cu o saptamana, autoritatile britanice au anuntat ca Iulia Skripal este in stare buna, fiind constienta si vorbind cu medicii."Joia trecuta, am anuntat ca starea Iuliei Skripal s-a imbunatatit, fiind stabila. Dupa cum spune insasi Iulia Skripal, se simte din ce in ce mai puternica si se gandeste la ziua in care va fi externata. Orice speculatie privind data externarii este chiar o speculatie. Iulia Skripal a cerut sa i se respecte viata privata", a declarat vineri medicul Christine Blanshard, un membru al conducerii Spitalului districtual Salisbury."De asemenea, vreau sa anunt informatii noi despre starea tatalui Iuliei, Serghei Skripal. Raspunde bine la tratament, starea sa se imbunatateste rapid si nu mai este in stare critica", a precizat Christine Blanshard.Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi ca a discutat telefonic cu Iulia Skripal, care i-a transmis ca e in stare buna si ca va fi externata in curand din spital Inregistrarea convorbirii telefonice a fost publicata de postul de televiziune Rossiya-1, dar veridicitatea materialului audio nu a fost deocamdata verificata.Potrivit acestei inregistrari, Viktoria Skripal a informat-o pe Iulia ca planuieste sa vina la Londra, dupa ce va obtine viza, iar fiica lui Serghei Skripal a raspuns "nimeni nu-ti va acorda o viza"."Serghei este bine. Ne recuperam... important este ca am supravietuit si ca nu a fost facut niciun rau ireparabil. Voi fi externata in curand din spital. Totul este in regula", a mai spus Iulia Skripal.