Cazul Skripal: Ministrul britanic de Interne spune ca suspectii au primit ordine de la cel mai inalt nivel de la Moscova

El a afirmat ca cei doi, despre care Regatul Unit a informat ca fac parte din serviciile secrete ruse, au actionat la ordine primite de la cel mai inalt nivel din Moscova.Javid a numit atacul ca fiind "revoltator si dezgustator".El a afirmat ca "este clar, fara echivoc, ca a fost un atac din partea statului rus - doi cetateni rusi au fost trimisi in Marea Britanie cu scopul de a coordona o tentativa de asasinat", adaugand ca "serviciile secrete ruse lucreaza indeaproape cu Kremlinul"."Daca vor parasi vreodata Federatia Rusa, Marea Britanie si aliatii sai ii vor prinde si ii vor pune sub acuzare", a precizat Javid.El nu l-a numit pe Putin direct ca fiind responsabil insa a afirmat: "Stim cu totii ce se intampla la conducerea guvernului rus".Saptamana trecuta, Marea Britanie a fost sustinuta in Consiliul de Securitate al ONU de catre Franta, SUA, Germania si Canada care au anuntat ca sunt de acord cu concluzia la care au ajuns britanicii privind responsabilitatea statului rus in acest caz.Rusia a negat acuzatiile Regatului Unit pe care le-a numit ca fiind "minciuni" si i-a acuzat pe britanici ca au creat "o isterie anti-Rusia dezgustatoare".Procurorii nu pot cere Rusiei sa ii extradeze pe cei doi deoarece Moscova nu are un acord de extradare cu Marea Britanie. Totusi, a fost emis un mandat european de arestare pe numele lor, in caz ca vor calatori pe teritoriul UE.