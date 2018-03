Cazul Skripal: Politia spune ca fostul spion rus a fost otravit in fata casei sale

Ziare.

"Expertii au stabilit ca cea mai mare concentratie de agent neurotoxic s-a aflat pe usa de la intrarea acestui domiciliu", a facut cunoscut politia intr-un comunicat."Urme de agent neurotoxic au fost gasite si in alte locuri unde anchetatorii au lucrat in ultimele saptamani, dar la concentratii mai mici decat cea gasita la domiciliul acestuia", a precizat seful departamentului antiterorist din cadrul politiei londoneze, Dean Haydon.Londra a acuzat Rusia ca este responsabila de otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale, ceea ce Moscova neaga.Urmand exemplul Marii Britanii care a expulzat 23 de diplomati rusi ca represalii, peste 25 de tari au anuntat de la inceputul saptamanii masuri similare, la care Rusia a promis sa riposteze. In special, Statele Unite au decis sa expulzeze 60 de diplomati rusi.Anchetatorii au pus deja sub sigiliu banca pe care au fost gasite cele doua victime, un bar si un restaurant unde fost vazute, precum si mormantul sotiei lui Serghei Skripal.Ancheta, la care participa aproape 250 de specialisti, ar putea dura mai multe luni."Cei care locuiesc in cartierul familiei Skripal se pot astepta sa vada politisti care fac cercetari in zona, dar doresc sa reafirm ca riscul este foarte scazut si ca aceste cercetari sunt facute ca masura de precautie", a adaugat Dean Haydon.Serghei Skripal si fiica lui se afla in continuare in spital in coma.