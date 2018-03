Cazuri dubioase de (sin)ucidere in Marea Britanie

Investigatii ale unor ziaristi din SUA

Sapte barbati din anturajul lui Berezovski

Morti suspecte in jurul cazului Litvinenko

Doi oameni de afaceri si un agent

Ancheta in cazul fostului spion otravit Serghei Skripal continua in Marea Britanie la turatie maxima. In opinia premierului Theresa May, Rusia este "foarte probabil" responsabila pentru atentat.Guvernului de la Londra i se cere sa initieze reverificarea unor cazuri de moarte in conditii misterioase inregistrate anii trecuti. Presedintele Comisiei pentru Afaceri Interne a Parlamentului, Yvette Cooper, a trimis la inceputul lunii martie o scrisoare in acest sens ministrului de Interne, Amber Rudd. Este vorba in total de 14 cazuri, in care doar s-a speculat pana acum ca ar avea legatura cu Rusia.Cooper face evident referire la investigatiile facute vreme de doi ani de compania media BuzzFeed din SUA. Potrivit relatarilor acesteia, serviciile secrete americane banuiesc ca in spatele unor cazuri de moarte in conditii misterioase petrecute in intervalul 2003-2014 s-ar afla servicii secrete rusesti sau structuri mafiote. Este vorba intre altele de moartea oligarhului rus Boris Berezovski si a fostului ofiter al serviciului rus de informatii FSB, Alexander Litvinenko.In Marea Britanie se vorbeste de multa vreme deschis despre o prezumtiva implicare a Rusiei in uciderea lui Litvinenko. Indicii in acest sens rezulta si din cercetarea altor 14 cazuri mai putin cunoscute, in care cauza oficiala a mortii este fie un accident, fie sinucidere.Oligarhul Boris Berezovski a fost la inceputul anilor 2000 un adversar jurat al presedintelui Rusiei, Vladimir Putin. Din 2003, el a trait in Marea Britanie, unde avea statut de refugiat politic.In Rusia el fusese condamnat in contumacie pentru inselaciune. In martie 2013, Berezovski a fost gasit spanzurat in baia locuintei sale din Londra. Politia britanica a ajuns rapid la concluzia ca a fost vorba de o sinucidere.Dar imprejurarile exacte nu sunt nici astazi cunoscute. Medicul legist de caz a comunicat ca nu exista suficiente dovezi nici in sprijinul variantei sinuciderii si nici in sprijinul unei crime.Omul de afaceri britanic Scot Young era considerat un apropiat al lui Berezovski. Potrivit investigatiei realizate de BuzzFeed, el l-ar fi ajutat pe oligarh sa transfere bani in Marea Britanie.In decembrie 2014, Young a cazut de la fereastra locuintei prietenei sale, situata la etajul 4 al unui imobil din centrul Londrei. Politia a vorbit despre o sinucidere. Dar exista si unele circumstante care par suspecte.De exemplu, in clipa in care Young a murit, toate camerele video de supraveghere din zona fusesera intoarse in alta parte, potrivit BuzzFeed.Comerciantii de imobile Robert Curtis si Paul Castle, care se intalneau frecvent cu Berezovski si Young in restaurantul de lux Cipriani din Londra, au inceput sa aiba, dupa o serie de afaceri nereusite, probleme "cu gangsteri apropiati de mafia ruseasca", potrivit companiei media americane.Ambii oameni de afaceri si-au pierdut intreaga avere si s-au aruncat in fata metroului, dar nu in acelasi timp. Castle a murit in 2010, Curtis doi ani mai tarziu. Prieteni ai lui Castle au povestit pentru BuzzFeed ca mafioti rusi il amenintasera ca il vor "ucide incet si in chinuri", daca nu se va sinucide.Johnny Elichaoff, fost manager al formatiei Tears for Fears, a fost si el membru al asa-numitului "Club Cipriani". In 2014, dupa o afacere nereusita cu petrol, el a sarit in gol de pe acoperisul unui centru comercial din Londra.Omul de afaceri georgian Badri Patarkatisvili a facut in anii '90 afaceri in Rusia si a fost un partener apropiat al lui Berezovski. In anii 2000, justitia din Rusia a initiat cercetari impotriva lui, sub acuzatia de inselaciune si a cerut extradarea sa din Georgia. In 2008, omul de afaceri in varsta de 52 de ani a murit in casa sa din Londra in urma unui infarct. Cu doua luni inainte, el avertizase politia londoneza ca este posibil oricand sa devina victima a unui atentat.Boris Berezovski a fost intre altele un client al avocatului Stephen Curtis. Acesta a organizat in 2003 o afacere intre Berezovski si Roman Abramovici, un alt oligarh din Rusia. Curtis a murit in martie 2004, dupa ce avionul sau privat s-a prabusit nu departe de aeroporul orasului Bournemouth. Cu putin timp inainte de prabusire, el a primit amenintari telefonice.Avocatul Stephen Moss, care fusese si el implicat in afacerea dintre Berezovski si Abramovici, a murit la scurt timp dupa aceea din cauza unui infarct, la varsta de 46 de ani.Daniel McGrory, jurnalist al The Times, a scris mult despre moartea fostului agent Alexander Litvinenko si a relatat despre investigatiile sale in cadrul unui film documentar realizat de NBC. El a murit in 2007, cu cinci zile inainte de premiera respectivului film documentar. Avea 54 de ani. Cauza mortii: comotie cerebrala.Rudele sale cred ca el a murit din cauze naturale. Dar, imediat dupa premiera filmului, autori necunoscuti l-au impuscat pe un alt protagonist, un expert in materie de securitate din SUA. Acesta a supravietuit grav ranit.Igor Ponomariov, reprezentant permanent al Rusiei in cadrul Organizatiei Internationale pentru Navigatie Maritima (IMO), a murit la Londra cu doua zile inainte de otravirea lui Litvinenko. Ponomariov intentiona sa se intalneasca cu expertul in materie de servicii secrete Mario Scaramella, care investiga posibile legaturi intre servicii secrete ruse si politicieni italieni.Scaramella s-a intalnit si cu Litvinenko, cu putin timp inainte de otravirea acestuia. Lui Ponomariov i s-a facut rau in timpul unui spectacol de opera. Potrivit martorilor, i s-a facut foarte sete inainte sa moara. BuzzFeed crede ca acesta poate fi un indiciu ca a fost si el otravit.Dar medicii legisti britanici nu au putut sa faca cercetari. Trupul neinsufletit al diplomatului a fost rapid repatriat in Rusia.Expertul in materie de radioactivitate, Matthew Puncher, a fost unul din oamenii de stiinta care au constatat cauza mortii lui Litvinenko. El a vizitat in 2015 complexul atomic rusesc "Majak" pentru a cerceta efectele radiatiilor. Dupa ce s-a intors, a devenit depresiv. In mai 2016, cu putin timp inaintea incheierii anchetei in cazul Litvinenko, Puncher a fost gasit mort. Avea 46 de ani. Pe corpul sau au fost gasite mai multe rani provocate prin intepare. Organele de ancheta au ajuns la concluzia ca a fost sinucidere.Co-fondatorul concernului petrolier rusesc Yukos, Iuri Golubev, traia in Marea Britanie, unde s-a refugiat dupa ce justitia rusa i-a condamnat la inchisoare pe fostii sai parteneri de afaceri Mihail Hodorkovski si Platon Lebedev.Golubev, in varsta de 64 de ani, a fost gasit in 2007 mort in locuinta sa din Londra. Posibila cauza a decesului: infarct.Investitorul rus Alexander Perepeliciny a fost martor in investigarea cazului Serghei Magnitski. Avocatul Magnitski descoperise o serie de cazuri de coruptie. S-a trezit insa el insusi acuzat si a murit in arest.Perepeliciny a murit in 2012 la Londra, in timp ce facea jogging. Politia a crezut mai intai ca e vorba de un infarct. Dar, mai tarziu, in timpul unei anchete suplimentare, s-au gasit in stomacul defunctului resturi ale unei plante rare si foarte otravitoare.Gareth Willams, agent al serviciului secret britanic MI-6, a investigat cazuri de spalare de bani operate de delincventi rusi. Trupul sau a fost gasit in 2010 in locuinta sa din Londra. Era complet dezbracat si inghesuit intr-o geanta. Medicul legist de caz a comunicat initial ca este vorba de o crima. Dar politia a facut noi cercetari si a ajuns la concluzia ca a fost "probabil un accident".Potrivit politistilor, este posibil ca Williams sa se fi inghesuit singur in geanta, de unde nu a mai putut sa iasa. Dar potrivit BuzzFeed au existat si aici cateva imprejurari misterioase, cum ar fi geanta care era inchisa fara ca Williams sa lase amprente pe fermoar si incuietoare. De asemenea, desi era luna august, incalzirea era deschisa la maximum. Exista banuiala ca astfel s-a urmarit o mai rapida intrare in putrefactie a corpului neinsufletit.