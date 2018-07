Cei doi britanici internati in stare critica au fost otraviti cu agent neurotoxic Noviciok

Ziare.

com

"In aceasta seara am primit rezultatele analizei care arata ca cele doua persoane au fost la acelasi agent neurotoxic Noviciok", a declarat presei comandantul politiei antiteroriste din Marea Britanie , Neil Basu.Pe de alta parte, sefa serviciilor medicale din Anglia, Sally Davies, a declarat ca riscul ramane redus pentru publicul larg dupa incidentul de la Amesbury."Cei doi pacienti se afla in stare critica dupa expunerea la agentul neurotoxic Noviciok", le-a spus ea reporterilor."Ca sefa a serviciilor medicale, vreau sa asigur populatia ca riscul pentru publicul larg ramane scazut", a mai spus ea, citata de Reuters.