Cele 39 de cadavre gasite intr-un camion in UK sunt ale unor chinezi

Camionul a sosit in noaptea de marti spre miercuri in Regatul Unit prin portul Purfleet, pe Tamisa, de la Zeebruges, in Belgia.ITV News dezvaluie ca persoanele din camion erau chinezi, insa Politia nu a confirmat informatia pentru Reuters.Autoritatile britanice nu au facut precizari cu privire la vehiculul descoperit la Grays, in Essex.Politia britanica a efectuat perchezitii la doua adrese din Irlanda de Nord, in noaptea de miercuri spre joi, dupa descoperirea camionului frigorific , potrivit presei locale, relateaza AFP.Parchetul federal belgian a confirmat ca acest container al camionului a "trecut pe la Zeebruges marti, 22 octombrie".Miercuri, politia britanica a fost alertata de serviciile de salvare, care au descoperit cadavrele in zona industriala la Grays , in Essex, la aproximativ 30 de kilometri de Londra.Soferul a fost arestat in aceeasi zi, in cadrul unei anchete cu privire la crima, si a fost plasat in arest preventiv.Potrivit presei britanice, este vorba despre Mo Robinson, un locuitor al orasului nord-irlandez Portadown, situat in comitatul Armagh.In acest comitat au avut loc perchezitiile, in noaptea de miercuri spre joi.