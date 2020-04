Cercetatorii britanici au initiat productia unui potential vaccin impotriva COVID-19, desi inca nu a inceput testarea lui

Ziare.

com

Vaccinul, denumit "ChAdOx1 nCoV-19", este unul dintre cele aproximativ 70 de potentiale vaccinuri impotriva noului coronavirus aflate in faza de dezvoltare pe plan mondial, dintre care pentru cel putin cinci s-a inceput testarea preliminara pe oameni, relateaza Reuters.Cercetatorii britanici recruteaza acum voluntari pentru testare preliminara (faza 1) si recunosc ca inceperea productiei vaccinului este o decizie riscanta, intrucat dozele produse vor fi inutile daca in final se dovedeste ca vaccinul lor nu este eficient.", a declarat presei Adrian Hill, profesor si director la Institutul Jenner din cadrul Universitatii Oxford, el estimand ca pana in septembrie se va incheia si testarea vaccinului.Adrian Hill a mai precizat ca trei dintre aceste locatii sunt reprezentate de producatori britanici, doua sunt in alte state europene si cate una in India si China, dar nu a dat prea multe detalii despre finantarea productiei, mentionand doar ca estimeaza un cost initial de zeci de milioane de lire sterline.Marea Britanie se numara printre tarile cele mai afectate de pandemia de COVID-19, inregistrand pana vineri 108.692 cazuri, din care 14.576 de decese.