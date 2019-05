Conservatorii il considera pe Boris Johnson favorit sa-i succeada Theresei May

Ziare.

com

May a declarat ca va stabili un calendar pentru procesul de alegere al viitorului lider conservator odata ce se va supune din nou la vot in Parlamentul de la Londra acordul privind Brexitul, lucru asteptat sa se intample la inceputul lunii iunie.Candidatul care va castiga scrutinul intern al partidului va deveni si sef al guvernului, aminteste EFE.Johnson, care s-a aflat in fruntea campaniei in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana inainte de referendumul din 2016, ar obtine 39% din voturile membrilor de partid, potrivit unui sondaj realizat de compania YouGov pentru cotidianul The Times.Candidatul clasat pe locul doi in ordinea preferintelor, cu 13% din voturi, este fostul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, care a demisionat in noiembrie 2018 deoarece nu a fost de acord cu foaia de parcurs stabilita de Theresa May pentru iesirea din blocul comunitar.Ministrul de Interne Sajid Javid si cel al Mediului, Michael Gove, ar obtine cate 9% din voturi, potrivit sondajului, in timp ce ministrul de externe Jeremy Hunt ar obtine 8% din voturi.