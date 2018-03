Consiliul National de Securitate din UK se reuneste miercuri pentru a examina raspunsul Rusiei in cazul Skripal

Ziare.

com

"Maine dimineata (miercuri - n.red.) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta", a spus marti purtatorul de cuvant al premierului britanic, potrivit AFP.Reuniunea are loc in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament ca este 'foarte probabil' ca Rusia sa se afle in spatele atacului cu un agent neurotoxic impotriva lui Skripal si a fiicei acestuia, Iulia.May, care a primit sprijin din partea SUA, UE si NATO, a mentionat ca agentul neurotoxic folosit asupra lui Skripal si a fiicei sale este o substanta 'de uz militar' din grupul de agenti 'Noviciok', dezvoltat de Rusia, dand termen pana marti Moscovei pentru a oferi explicatii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC).In timp ce Moscova a denuntat o 'provocare', premierul Theresa May a avertizat ca in cazul absentei unui raspuns 'credibil', 'noi vom considera ca aceasta actiune constituie o utilizare ilegala a fortei de catre statul rus impotriva Marii Britanii'.In acelasi context, marti seara, Administratia Vladimir Putin a atentionat Marea Britanie, transmitandu-i recomandarea de a nu ameninta o "putere nucleara" precum Rusia.