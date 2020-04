Controverse in UK dupa ce consilierul premierului a participat la reuniunile cercetatorilor care se ocupa de pandemie

LIVE

Participarea lui Cummings, un personaj controversat in politica britanica, la sedintele SAGE (Grupul de consiliere stiintifica pentru situatii de urgenta) a atras imediat criticile opozitiei, care sustine ca acest lucru a subminat credibilitatea grupului, noteaza The Guardian, citat de Reuters.Biroul premierului a explicat ca atat Cummings, cat si un alt consilier guvernamental au luat parte la aceste sedinte pentru a creste nivelul de intelegere al guvernului si ocazional au adresat intrebari sau si-au oferit ajutorul, atunci cand oamenii de stiinta au intampinat probleme legat de masinaria administrativa a executivului."SAGE asigura consilierea stiintifica independenta a guvernului si consilierii politici nu au niciun rol", a subliniat un purtator de cuvant al lui Johnson, insistand ca "oamenii de stiinta din SAGE sunt dintre cei mai eminenti din domeniile lor si este factual gresit si daunator pentru dezbaterea publica sa se insinueze ca sfaturile pe care le dau sunt influentate de consilierii guvernamentali care asista la discutiile lor".Cummings a luat parte la unele reuniuni ale SAGE si continua sa asiste la unele din reuniunile virtuale ale grupului, a mentionat purtatorul de cuvant.Stephen Powis, director medical al Serviciului national de sanatate (NHS) din Anglia si care ia parte la SAGE, a declarat sambata ca nu este preocupat de implicarea politicului in aceste reuniuni."Am incredere ca ceea ce se intampla la SAGE sunt discutii stiintifice cu implicarea de oameni de stiinta si experti", a spus Powis pe BBC.Conform The Guardian, Dominic Cummings a fost prezent la sedinta grupului din 23 martie, ziua in care Boris Johnson a anuntat cele mai ample restrictii pe timp de pace impuse vietii cotidiene britanice, un viraj semnificativ dupa strategia mai putin "proactiva" de pana atunci.Cummings, considerat unul din arhitectii-cheie ai campaniei pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana de dinainte de referendumul din 2016, a fost infierat de unii critici pentru tacticile sale apreciate drept brutale, iar dupa ce a fost numit consilier la Downing Street a starnit preocupare in randul unor functionari publici, care il privesc drept un personaj anti-sistem, hotarat sa schimbe mersul obisnuit al lucrurilor.Guvernul britanic a subliniat in mod repetat ca a urmat sfaturile oamenilor de stiinta in ce priveste gestionarea pandemiei cu coronavirusul de tip nou, dar continua sa fie criticat pentru ca raspunsul initial ar fi fost prea slab.Membrii SAGE nu sunt numiti de guvern, noteaza Reuters.Cummings "este un consilier politic, nu expert medical sau stiintific. Pentru ca publicul sa aiba incredere in SAGE, guvernul trebuie sa se asigure ca Dominic Cummings nu ia parte la reuniunile lui", a reactionat Jonathan Ashworth, purtator de cuvant al Partidului Laburist (opozitie) pe probleme de sanatate.Citeaza si Marea Britanie e a 5-a tara care depaseste pragul de 20.000 de morti din cauza coronavirusului