Coronavirus: Situatie "dramatica" in azilurile de batrani din Anglia, cu peste 6.000 de morti

In total, 6.391 de morti legate de virus au fost inregistrate in azilurile de batrani intre 10 aprilie si 1 mai, dintre care 2.044 s-au produs in ultima saptamana din aprilie potrivit acestor statistici care nu se refera decat la Anglia, relateaza AFP.Pana de curand, guvernul anunta doar decesele persoanelor infectate cu COVID-19 care se produceau in spitale. Acuzat ca minimalizeaza impactul pandemiei, acesta include acum in bilanturile sale cotidiene si decesele din azilurile de batrani.Cu 28.734 de morti in total, potrivit ultimului bilant comunicat luni, Regatul Unit este a doua tara cea mai afectata din Europa de noul coronavirus dupa Italia.Numarul de morti se diminueaza lent, ceea ce este "linistitor", a subliniat Nick Stripe, analist in cadrul ONS, in cadrul unui interviu pentru BBC.El a remarcat totusi ca spitalele inregistreaza in jur de 75% de decese in plus fata de perioada obisnuita a anului."In azilurile de batrani, situatia este inca si mai dramatica", a comentat el. "Aproape de patru ori mai multe decese decat ne asteptam in aceasta perioada a anului au fost inregistrate in cursul ultimei saptamani, respectiv cu 280% mai multe decese inregistrate in azilurile de batrani fata de media ultimilor cinci ani, iar acest numar creste", a adaugat el.Dintre aceste decese, "35% mentionau COVID-19 pe certificatul de deces", a precizat el.In total potrivit ONS, 8.828 de persoane au murit de COVID-19 in afara spitalelor intre inceputul epidemiei si 24 aprilie in Anglia si Tara Galilor.