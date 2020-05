Coronavirusul ucide de doua ori mai mult in cartierele defavorizate din Anglia

LIVE

Dupa studierea a peste 20.000 de decese avand legatura cu pandemia de COVID-19, survenite in perioada 1 martie - 17 aprilie in Anglia si Tara Galilor, Biroul national de statistici (ONS) a constatat ca rata mortalitatii in zonele cele mai defavorizate era de 55,1 decese la 100.000 de locuitori. Prin comparatie, aceasta rata era de 25,3 decese la 100.000 de locuitori in zonele mai putin defavorizate, informeaza AFP.Sunt incluse in categoria de zone defavorizate acele cartiere cu o rata mare a somajului si cu o infractionalitate mai ridicata decat media, precum si cu un acces mai dificil la serviciile sanitare."Rata mortalitatii este in vremuri normale mai ridicata in zonele cele mai defavorizate, insa COVID-19 pare sa accentueze" aceasta tendinta, a comentat Nick Stripe, analist al ONS.Printre zonele cele mai afectate figureaza capitala Londra, foarte cosmopolita, cu 85,7 decese la 100.000 de locuitori, in timp ce sud-vestul Angliei este zona cel mai putin afectata.Un alt studiu, condus de aceasta data de Institutul de studii fiscale, un organism de cercetare cu sediul la Londra, releva ca numarul deceselor la populatia de culoare sau din randul minoritatilor este mult mai ridicat decat in randul albilor, in parte fiindca acestia sunt mai expusi la virus din cauza meseriei pe care o practica.Astfel, numarul deceselor de coronavirus la numarul de locuitori in randul populatiei originare din Caraibe este de trei ori mai mare decat in randul britanicilor albi.Iar barbatii de origine pakistaneza sunt in proportie de 90% mai susceptibili decat barbatii britanici albi sa lucreze in sectorul sanitar. Si cu toate ca persoanele cu origini indiene nu reprezinta decat 3% din populatia apta de munca in Anglia si Tara Galilor, ele reprezinta 14% din numarul medicilor."Analiza noastra indica faptul ca 63% din muncitorii din domeniul sanitar care au murit de coronavirus erau persoane de culoare sau provenite din randul minoritatilor etnice", a subliniat Tim Cook, profesor onorific la Universitatea din Bristol.Problemele de sanatate adiacente ar putea constitui un alt factor care sa explice aceasta diferenta: doua treimi dintre persoanele originare din Bangladesh, cu varste de peste 60 de ani, sufereau de o boala cronica susceptibila sa-i expuna la anumite riscuri in caz de imbolnavire cu coronavirus.