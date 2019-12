Cum a fost "ucisa" regina Marii Britanii pe WhatsApp in urma unui exercitiu militar

Ziare.

Mesajul trimis initial intr-un grup din aplicatia WhatsApp a convins milioane de oameni ca regina a murit. Dupa ce totul a fost lamurit, persista misterul privindcare pare sa indice ca sursa un exercitiu militar care a avut loc in apropiere de orasul Yeovil, din sudul Marii Britanii.Pe 1 decembrie, milioane de britanici au primit mesaje care sugerau ca regina a murit. Mesajele trimise pe WhatsApp, Facebook si Twitter, au provocat cautari pe Google privind moartea reginei Elisabeth II. Palatul Buckingham a fost nevoit sa formuleze o asigurare privind faptul ca regina, in varsta de 93 de ani e inca in viata.Gibbo spunea ca domnia reginei s-a incheiat. Elisabeth II ar fi incetat din viata in urma unui atac de cord in dimineata zilei de sambata, dar informatia ar fi fost ascunsa pentru a se permite armatei sa se pregateasca. Militarii erau anuntati sa isi faca bagajele si sa isi pregateasca haine pentru doua saptamani.Dupa ce informatia a fost negata oficial, jurnalistul Tom Cotterill de la Portsmouth News a tinut sa identifice de unde a pornit povestea. Ziaristul a descoperit ca in mesajul original exista un sambure de adevar. Personalul militar de la RNAS Yeovilton siModul de actiune pentrueste in vigoare de decenii intregi, vestea mortii Reginei urmand a fi transmisa prin linii sigure premierului si altor oficiali cheie inainte de a fi anuntata prin intermediul canalelor de stiri oficiale. Cand Guardian a publicat un raport detaliat al planurilor in 2017, era mentionata si implicarea mai multor corpuri de armata, Parlamentul fiind convocat ca si mii de persoane din cadrul armatei, care ar trebui sa se prezinte la Westminster Hall.Astfel, se pare ca una dintre persoanele care au primit mesajul privind exercitiul militar l-a aratat prietenilor si acestia au incercat sa verifice informatia provocand avalansa de mesaje din mediul online.Un purtator de cuvant al Marinei Regale a declarat ca a existat un exercitiu la baza care gazduieste multe dintre operatiunile trupelor britanice: "", au aratat oficialitatile. "Exercitiul s-a fost desfasurat fara niciun fel de probleme si regretam orice tip de interpretare nepotrivita ar fi putut sa apara", au explicat militarii.Recent, regina Marii Britanii i-a primit la Palatul Buckingham pe liderii lumii veniti la Reuniunea NATO organizata la Londra cu prilejul aniversarii a 70 de ani de la infiintarea aliantei.