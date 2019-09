Cum se va desfasura cea mai ampla operatiune de repatriere din istoria Marii Britanii: Peste 1.000 de zboruri platite de UK pentru a-si recupera turistii blocati

Ziare.

150,000 de britanici care se afla peste hotare in vacanta sunt vizati de operatiunea de repatriere, intitulata "Operation Matterhorn/ Operatiunea Matterhorn", potrivit The Telegraph. Secretarul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, a declarat ca zeci de avioane charter, chiar si din Malaezia, au fost angajate pentru a aduce inapoi clientii firmei de turism. Totodata, lucreaza in plus si oamenii din centre de apel si aeroporturi."Falimentul Thomas Cook este o veste trista pentru toti, mai ales pentru cei aflati in vacanta deja. Guvernul si Autoritatea Civila de Aviatie UK (CAA) lucreaza non stop pentru a-i ajuta pe oameni", a transmis Shapps.Departamentul pentru Transporturi a precizat ca toti clientii aflati in prezent in strainatate, plecati prin agentia Thomas Cook, sunt programati sa se intoarca in Marea Britanie in urmatoarele doua saptamani. Acestia vor fi adusi acasa cat mai aproape de data lor de intoarcere, rezervata prin Thomas Cook.CAA a mentionat ca zborurile de repatriere sunt disponibile numai pentru pasagerii care au plecat in vacanta din Marea Britanie. In plus, vor fi adusi inapoi in UK si calatorii care nu au bilete de avion la compania aeriana Thomas Cook, dar si-au facut vacanta prin intermediul agentiei.Operatiunea de repatriere se va desfasura pana duminica, 6 octombrie.Clientii care se afla acum peste hotare sunt sfatuiti sa nu se duca la aeroport pana zborul lor in UK nu este confirmat pe site-ul dedicat thomascook.caa.co.uk De asemenea, acestia nu vor trebui sa isi plateasca biletele de avion la intoarcere, deoarece costurile vor fi acoperite de guvernul britanic.Tim Johnson, director in cadrul CAA, a declarat, duminica seara, pentru CNN ca autoritatile lucreaza "in permanenta" pentru a aduce pasagerii blocati acasa in Marea Britanie."In primul rand, aceasta este o zi trista pentru Thomas Cook, angajatii sai si clientii sai. Este o afacere care se desfasoara de 178 de ani, deci o zi foarte trista si gandurile noastre se indreapta catre ei", a spus Johnson.El a completat ca, pana acum, au fost angajate 40 de avioane care vor efectua 1.000 de zboruri in urmatoarele doua saptamani."Este o provocare imensa, dar avem un angajament pe care trebuie sa il respectam: ne vom aduce oamenii inapoi acasa", a adaugat acesta.Primul avion va pleca din aeroportul JFK, New York, in Manchester, Anglia.Totusi, aceste zboruri de repatriere sunt valabile doar pentru calatoriile a caror destinatie finala este Regatul Unit.Insa mai sunt alte sute de mii de calatori care au ramas blocati in afara tarii lor.Johnson sustine ca fiecare tara are o abordare diferita fata de astfel de situatii."Ramane la latitudinea autoritatilor din tarile respective - fie ca e Germania sau Scandinavia - sa faca aranjamentele necesare pentru cetatenii lor", a adaugat oficialul.Aproximativ 50.000 de turisti au ramas blocati in Grecia, in principal pe insule, ca urmare a falimentului. Acestia sunt in principal turisti britanici, aflati in vacanta in insulele Zakynthos, Kos, Corfu, Skiathos si Creta, potrivit Agerpres.In acelasi timp, Ministerul Turismului din Turcia a transmis ca un numar de 21.033 de clienti ai Thomas Cook sunt in prezent in vacanta in tara.A.D.