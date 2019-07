Deputatii britanici vor sa legalizeze avortul si casatoriile gay in Irlanda de Nord

Ziare.

com

Ramasa fara executiv din ianuarie 2017, aceasta provincie britanica a lasat pe seama Londrei gestionarea afacerilor curente, relateaza AFP.Marti, deputati laburisti au profitat de acest lucru pentru a inainta si a obtine adoptarea acestor amendamente, incercand astfel sa evite opozitia principalului partid nord-irlandez, DUP, fata de orice relaxare a acestor chestiuni.Spre deosebire de restul Regatului Unit, unde este permis din 1967, avortul este ilegal in Irlanda de Nord, cu exceptia cazului in care sarcina ameninta viata mamei. Femeile care fac avort risca o pedeapsa cu inchisoarea pe viata, in virtutea unei legi datand din 1861.Casatoria intre persoane de acelasi sex, permisa peste tot in restul Marii Britanii, este de asemenea interzisa in Irlanda de Nord.In iunie 2017, Curtea Suprema din Marea Britanie a stabilit ca interzicerea intreruperii voluntare de sarcina in Irlanda de Nord este contrara drepturilor omului, fara a se pronunta totusi asupra legalitatii sale, din cauza unor chestiuni de procedura.Amendamentul privind casatoria pentru toti a fost adoptat cu 383 de voturi la 73, in timp ce amendamentul privind avortul a fost adoptat cu 332 de voturi la 99.Ele mai trebuie aprobate de Camera Lorzilor, camera superioara a Parlamentului britanic, si nu vor putea intra in vigoare daca este instalat un guvern local pana la 21 octombrie.