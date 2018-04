Din culisele Brexitului: Ce este in spatele discursului public si cum ar putea arata noua UE 27

Iuliu Winkler este membru al Parlamentului European din partea UDMR, grupul parlamentar PPE, vicepresedinte al Comisiei pentru Comert International si membru supleant in Comisia pentru Dezvoltare Regionala din PE.

Acesta a fost mesajul transmis dede europarlamentari si reprezentanti ai mediului de afaceri european. Este, de altfel, mesajul pe care il transmit cu consecventa politicienii britanici, completat, de regula, cu observatia ca daca exista vointa politica, atunci solutiile vor veni.Suna foarte bine aceste afirmatii, dar ele neinsotite de propuneri concrete, codificate in legislatia UE, creeazaIn contextul creat de Brexit, mesajul cel mai important al mediului de afaceri european este nemultumirea legata de. Sectorul IMM, care reprezinta coloana vertebrala a economiilor europene, este cel mai afectat de aceste incertitudini. Ce plan de afaceri sa intocmesti pentru 2019 si anii care urmeaza atunci cand tu de fapt nu ai nicio perspectiva clara asupra relatiei viitoare dintre Regatul Unit si UE? Va continua Marea Britanie sa fie membra a pietei comune? Va exista un acord de comert liber intre UK si UE? Daca da, cand va fi semnat un asmenea acord si cand va intra el in vigoare?La fel de multe incertitudini sunt reclamate si de cetatenii europeni, aproape 4 milioane la numar (randurile acestora fiind ingrosate si de), care traiesc, muncesc sau invata cu forme legale in Marea Britanie, fiind contribuabili ai Regatului Unit.Politicienii britanicii afirma azi ca Regatul Unit a refuzat intotdeauna idealul european de adancire a integrarii cu scopul construirii unei uniuni politice. Partenerii nostri de dialog ne-au spus, oarecum autoironic, ca clasa politica din Marea Britanie si-a mintit cetatenii timp de decenii. Politicienii britanici au vorbit mereu numai despre piata unica si despre aspectele economice ale UE si au ascuns cu grija publicului lor esenta idealului european. Ei sustin ca, dupa largirea UE prin includerea Europei de Est, britanicii au asistat la o navala a est-europenilor, care le-au furat locurile de munca si au creat o criza fara precedent in domeniul imobiliar.Conform scenariului lor, acestea ar fi fost principalele motive ale votului popular pentru Brexit, asta pot citi britanicii in presa zilnica si aceste argumente ne-au fost repetate de catre partenerii de dialog cu ocazia dezbaterii din Camera Comunelor la care am participat.Sa vedem cum stau lucrurile din punctul de vedere al UE 27.De la bun inceput, vreau sa subliniez ca pozitia europeana in negocierile Brexit este bazata in intregime pecomunitar si pe prevederile tratatelor de baza ale UE. Nici nu se poate altfel devreme ce Uniunea este o comunitate bazata pe reguli si pe suprematia dreptului.Premierul Theresa May a anuntat, la inceputul lunii martie, ca. Regatul Unit isi doreste sa aiba o politica comerciala independenta, sa inceteze sa aplice regulile UE si nu va vrea sa recunoasca jurisdictia Curtii Europene de Justitie. Propunerea UE pentru relatia post-Brexit trebuie sa tina cont de aceste decizii ale Marii Britanii.. Uniunea este deschisa pentru incheierea unui acord in domeniul transportului aviatic si pentru cooperare in domeniul cercetarii si inovarii, al securitatii si apararii. Va trebui sa convenim reguli comune cu privire la circulatia si protejarea datelor, inclusiv a celor cu caracter personal. In ceea ce priveste acordul de comert liber, UE doreste taxe vamale zero pentru comertul cu bunuri, cooperare vamala extinsa pentru a nu perturba lanturile de aprovizionare si comertul, dar si reguli comune cu privire la securitatea alimentara, in domeniul sanitar si fitosanitar.Decizia Marii Britanii de a parasi uniunea vamala si de a inceta sa mai respecte regulile, astazi comune, ale UE vor face ca. Este pentru intaia oara ca negociatorii UE trebuie sa rezolve dilema unui stat care astazi este total armonizat cu UE, care doreste in viitor sa parcurga o traiectorie divergenta, dar declara totusi cu tarie ca isi doreste relatii cat mai armonioase cu UE.: azi, granita din Irlanda de Nord este una virtuala, aceasta reprezentand solutia pentru un conflict care a durat decenii. Regatul Unit va parasi uniunea vamala, deci o granita fizica va fi foarte greu, daca nu imposibil de evitat, in Irlanda de Nord. Aceasta ar putea duce la reaprinderea conflictului. Vointa politica exista din ambele parti, dar totusi va trebui gasita si solutia practica, tehnica, care sa materializeze aceasta vointa.Piata unica a UE 27 va avea 440 de milioane de consumatori si 22 de milioane de intreprinderi. Cetatenii celor 27 vor continua sa se bucure de cele patru libertati, la fel si companiile. Vom avea, dupa Brexit, un fost membru al familiei in vecinatatea noastra imediata care va fi,. Nicio problema, daca concurenta Regatului Unit va fi una corecta si bazata pe respectarea regulilor UE. Vor putea aparea probleme, daca in domeniul comertului, al serviciilor financiare sau in oricare alt domeniu viitoarea competitie va incerca sa scurtcircuiteze regulile comune.. Am putea spune ca pentru clasa politica britanica, Brexit-ul este echivalentul unui proiect de tara. Cu toata incercarea, prin referendumul din vara anului 2016, de a da impresia unui proiect popular, a unei idei venite de jos, din partea maselor de cetateni, de fapt,. Brexit-ul este manifestarea de secol 21 a vechiului si binecunoscutului exceptionalism britanic. Timp de 45 de ani, in interiorul UE, Marea Britanie a fost o voce separata.Acum, caile noastre se despart. Divergenta regulilor va fi o consecinta naturala a divergentei celor doua proiecte politice.: solidaritatea si gradul de coeziune dintre cei 27 a crescut. Urmeaza sa adaugam acestei coeziuni noua dimensiune a roadelor dezbaterii cu privire la viitorul UE.Daca vom avea succes in acest demers in urmatorul an si jumatate, atunci noua UE 27 va reusi sa minimizeze prejudiciile cauzate de plecarea Marii Britanii, inscriindu-se pe traiectoria slujirii mai eficiente a intereselor tuturor celor 440 de milioane de cetateni europeni.