Doi rusi au fost arestati in Marea Britanie pentru tentativa de omor in cazul Skripal. UPDATE Reactia Rusiei

Autoritatile de la Scotland Yard au strans "suficiente dovezi" impotriva a doi cetateni rusi, Alexander Petrov si Ruslan Boshirov, in ceea ce priveste otravirea cu agent neurotoxic Noviciok in orasul Salisbury in luna martie.Cei doi, in varsta de aproximativ 40 de ani, au folosit cel mai probabil nume false."Sunt suficiente dovezi pentru a da un prospect realist in ceea ce priveste condamnarea lor. Este clar in interesul public ca Alexander Petrov si Ruslan Boshirov sa fie condamnati", a declarat Sue Hemming, directorul Crown Prosecution Service (CPS).Acuzatiile includ tentativa de omor asupra lui Serghei Skripal, a Iuliei Skripal si a lui Nick Bailey, folosirea agentului Noviciok contrar Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice si vatamare corporala asupra lui Serghei si Iuliei Skripal.Nick Bailey este un agent de politie care a fost otravit cu agentul neurotoxic in timpul operatiunii de salvare a celor doi in Salisbury.Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa, Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost otraviti cu agentul neurotoxic Noviciok in luna martie.- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, miercuri, ca indivizii acuzati de procurorii britanici ca ar fi incercat sa-i ucida pe fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, nu sunt cunoscuti Moscovei.Numele celor doi indivizi "nu inseamna nimic pentru noi", a transmis MAE rus, potrivit agentiei de stiri RIA.