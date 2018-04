Donald Trump nu se afla pe lista invitatilor la nunta printului Harry cu Meghan Markle

Ziare.

"S-a decis ca o lista oficiala a liderilor politici - britanici si internationali - nu este necesara pentru nunta printului Harry cu doamna Markle", a declarat un purtator de cuvant al Palatului Kensington intr-un comunicat.Pozitia ocupata de printul Harry in ierarhia casei regale britanice, al cincilea in ordinea de succesiune la tron, dupa tatal lui - printul Charles -, fratele lui mai mare - printul William - si cei doi copii ai printului William, ofera evenimentului un caracter mai putin diplomatic decat nunta printului William cu Kate Middleton in 2011.Cu acea ocazie, prim-ministrul britanic din epoca, David Cameron , mai multi membri ai guvernului britanic si sefi ai unor state din Commonwealth au fost invitati la ceremonie.De aceasta data, aproximativ 2.640 de persoane au fost invitate in parcul Castelului Windsor pentru a asista la momentul sosirii printului William, a logodnicei sale si a invitatilor lor, dar si la procesiunea plimbarii intr-o caleasca a mirilor, care vor pleca intr-o trasura regala din fata acestui castel, a anuntat Palatul Kensington in luna martie.Printre invitati se vor afla 1.200 de "membri ai publicului larg", cu varste diferite si din categorii sociale diverse, provenind din toate regiunile Marii Britanii, 200 de membri ai unor organizatii de caritate, 610 membri ai comunitatii locale din Windsor, 100 de elevi de la scolile din localitatile invecinate si 530 de angajati ai casei regale.Printul Harry si Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, au cerut admiratorilor sa nu le ofere cadouri de nunta, ci sa faca donatii in beneficiul unor organizatii caritabile.