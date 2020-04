Doua surori gemene din Marea Britanie, asistente medicale, au murit de coronavirus la trei zile una de cealalta

Ziare.

Katy Davis (37 de ani), asistenta la pediatrie, a murit marti la spitalul din Southampton, in timp ce geamana sa, Emma, fosta asistenta medicala, a decedat in acelasi spital trei zile mai tarziu, scrie BBC."Intotdeauna au spus ca au venit impreuna pe lume si vor pleca impreuna. Nu exista cuvinte pentru a descrie cat de speciale erau. Tot ceea ce si-au dorit a fost sa-i ajute pe altii. Inca de cand erau mici, se jucau prefacandu-se ca sunt doctorite sau asistente medicale. Si-au ingrijit cu dragoste toti pacientii, erau oameni exceptionali", a declarat, pentru BBC, sora mai mica a celor doua, Zoe.Potrivit acesteia, cele doua femei sufereau si de alte boli si nu se simteau bine de ceva timp.Katy, care lucra la Spitalul pentru copii din Southampton, a fost testata pozitiv cu COVID-19 la internarea in spital si a decedat marti seara. Sora ei geamana, cu care locuia in aceeasi casa, a murit vineri."Colegii au descris-o drept o asistenta dedicata, care a impartasit din cunostintele ei pentru a se asigura ca pacientii primesc grija de care au nevoie. Emma Davis a lucrat la acelasi spital precum sora ei, timp de noua ani, pana in 2013", se arata intr-un comunicat al Colegiului Regal al asistentelor medicale.In total, 50 de asistente medicale si-au pierdut viata de la debutul pandemiei, in Marea Britanie.