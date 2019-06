Douasprezece persoane au murit in Marea Britanie din cauza unei infectii bacteriene rare

Ziare.

In total, 32 de persoane au intrat in contact cu. Acest streptococ poate fi purtat pe piele fara ca persoanele sa fie afectate insa poate fi letal daca intra in sange. Persoanele cu un sistem imunitar compromis sau cele in varsta sunt cele mai vulnerabile.Cele infectate sunt persoane in varsta care erau tratate pentru diverse rani acasa sau in aziluri, conform NHS (National Health Service - sistemul britanic de sanatate).Streptococul de grupa A poate deveni letal in momentul in care declanseaza sepsia, sindromul de soc toxic si fasceita necrozanta.Fasceita necrozanta incepe sa se manifeste printr-o zona a pielii rosie sau umflata care se raspandeste rapid, urmata de durere si febra.. Unul din trei pacienti moare in astfel de circumstante, chiar si cu tratament.In cel mai recent raport al Departamentului de Sanatate, din mai 2019, au fost inregistrate 1.500 de cazuri de iGAS intre septembrie 2018 si aprilie 2019, o cifra mai mica fata de aceeasi perioada in anul anterior, insa cu 8% mai ridicata decat media din ultimii cinci ani.