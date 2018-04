Dupa ce a fost criticata de opozitie pentru operatiunea din Siria, Theresa May a dat explicatii in Parlamentul de la Londra

Ziare.

Theresa May sustine ca 75 de persoane, inclusiv copii, au murit, iar aproximativ 500 au fost ranite in atacul chimic produs in Duma, o suburbie a Damascului."Toate indiciile arata ca a fost vorba de un atac chimic", a afirmat Theresa May, citata de Sky News.Marea Britanie, Franta si Statele Unite "au stabilit ca nu era doar necesar din punct de vedere moral, ci era necesar si din punct de vedere legal sa fie luate masuri pentru atenuarea suferintelor umanitare". "Nu a fost vorba de o interventie in razboiul civil, nici de schimbarea regimului", a subliniat Theresa May.Obiectivul a fost distrugerea arsenalului chimic sirian prin "raiduri aeriene limitate, punctuale si eficiente", a explicat Theresa May.Ea a precizat ca nu a luat decizia participarii la operatiunea militara doar pentru ca acest lucru a fost ordonat de presedintele SUA, Donald Trump."Nu am lansat atacurile in Siria doar pentru ca ne-a cerut presedintele Trump", a spus Theresa May.Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (de opozitie), amintise ca "premierul Marii Britanii este responsabil in fata Parlamentului de la Londra, nu a capriciilor presedintelui SUA".Liderul laburist a afirmat ca operatiunea militara din Siria "prezinta dubii din punct de vedere juridic"."Premierul ne-a dat asigurari ca procurorul general a oferit aprobarea pentru lansarea operatiunilor. Sper ca va publica acest document de aprobare astazi", a spus Corbyn, argumentand ca si Arabia Saudita a folosit munitie cu fragmentare Yemen, argumentand retoric ca, dupa principiul invocat de Guvernul de la Londra, ar fi fost necesar un atac.