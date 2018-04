Dupa demisia lui Amber Rudd, UK are un nou ministru de Interne

Ziare.

com

Amber Rudd, in varsta de 54 de ani, a demisionat duminica dupa ce a recunoscut ca a "inselat involuntar" o comisie parlamentara cu privire la "obiectivele deplasarii unor imigranti clandestini".Javid, in varsta de 48 de ani, fiul unui sofer de autobuz pakistanez a carui familie a venit in Regatul Unit in anii '60, a fost, inainte sa faca parte din Guvernul Theresei May, bancher de afaceri si deputat din Bromsgrove, iar apoi ministru insarcinat cu Afacerile si al Culturii, relateaza AFP. Rudd pleaca din Guvern in urma unor dezvaluiri in scandalul intitulat Windrush - tratamentul aplicat unor imigranti din Caraibe veniti in Regatul Unit dupa al Doilea Razboi Mondial - care a provocat un val de furie in tara.Mii de imigranti veniti din tari din cadrul Commonwealth intre 1948 - cand Windrush, primul vapor de transport de migranti din Caraibe, a debarcat la Londra - si inceputul anilor '70, pentru a reconstrui tara dupa razboi, au obtinut dreptul de a ramane pe termen nelimitat.Insa cei care nu au cerut niciodata acte de identitate s-au trezit tratati ca imigranti ilegali, riscand sa fie expulzati daca nu furnizau probe pentru fiecare an de prezenta in Regatul Unit.In urma promovarii lui Javid, Downing Street a anuntat ca fostul ministru insarcinat cu Irlanda de Nord James Brokenshire se va intoarce in Guvern in locul acestuia, scrie BBC.Javid a fost ales prima oara in Parlament in 2010.El a sustinut ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana (UE), in pofida faptului ca este considerat eurosceptic.Javid a coordonat eforturile Guvernului in dezastrul de la Grenfell, anul trecut.El a declarat in weekend pentru Sunday Telegraph ca a resimtit scandalul Windrush: foarte personal:, ca un om care provine dintr-o familie de imigranti.:Ar fi putut sa fie mama, tata sau eu:, a declarat el.