Dupa Germania si Norvegia, si Marea Britanie isi suspenda exporturile de arme catre Turcia

Londra va "supraveghea in mod foarte atent si continuu" exporturile spre Turcia, a declarat Dominic Raab in Camera Comunelor, transmite AFP.Cat timp aceasta faza de examinare este in curs, nu va fi acordat niciun nou permis de export de arme "care ar putea fi utilizate in operatiunile militare in Siria", a spus ministrul britanic.Potrivit lui Raab, "guvernul britanic isi ia foarte in serios responsabilitatile in materie de export de armamente".Decizia Londrei arata ca "multi aliati din NATO sunt foarte critici si condamna operatiunea militara in nordul Siriei", a afirmat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, dupa o intrevedere in Downing Street cu prim-ministrul britanic Boris Johnson."Sunt profund preocupat de consecintele (ofensivei) atat in ce priveste lupta impotriva Daesh (Statul Islamic), cat si suferinta umana si stabilitatea regiunii", a mentionat Stoltenberg, alaturandu-se ingrijorarilor exprimate pe scena internationala."Asa cum ne temem, (ofensiva) a compromis serios securitatea si stabilitatea regiunii", a subliniat si Dominic Raab, apreciind ca ofensiva Turciei slabeste lupta impotriva SI si agraveaza situatia umanitara in zona.