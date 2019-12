Dupa infrangere, Jeremy Corbyn anunta ca la urmatoarele alegeri nu va mai conduce Partidul Laburist

Ziare.

com

Corbyn a precizat ca va ramane la conducerea partidului pe durata unui proces de reflectie privind rezultatul scrutinului, considerat cel mai slab din ultimele zeci de ani."Voi discuta cu partidul pentru a ma asigura ca exista un proces de reflectie acum cu privire la acest rezultat si la politica pe care partidul o va avea. Si voi conduce partidul in aceasta perioada, pentru a ma asigura ca aceasta discutie va avea loc si vom merge mai departe", a declarat Jeremy Corbyn.In opinia sa, tema Brexitului a polarizat vizata politica si a depasit cu mult ceea ce inseamna o dezbatere politica.Conservatorii obtin 368 de locuri in Parlament, o majoritate confortabila, in urma alegerilor legislative din Marea Britanie, conform exit-poll-urilor, ceea ce ii ofera lui Boris Johnson conditii pentru a-si indeplini promisiunea de a scoate Regatul Unit din UE pana la 31 ianuarie 2020. Laburistii vor avea in urma scrutinului 191 de mandate, fiind singurul partid care pierde locuri in Parlament.Vezi la ce se asteapta Franta dupa victoria clara a lui Boris Johnson