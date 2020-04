Epidemia de coronavirus explodeaza in Marea Britanie: 708 decese intr-o singura zi

Ziare.

In Anglia, 637 de persoane testate pozitiv au decedat, intre ele si un copil in varsta de 5 ani. Numarul total al deceselor inregistrate este de 3.939, potrivit autoritatilor.In Irlanda de Nord, numarul deceselor a ajuns la 56, opt dintre ele fiind inregistrate in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate 94 de noi cazuri, numarul total aici fiind de 998.Numarul celor care au decedat in Scotia este de 218, cu 46 mai multi decat vineri. In total, 3.345 de scotieni au fost depistati pozitiv in ultimele 24 de ore. In total, 20.798 de oameni sunt infectati cu Covid-19 in tara.Tara Galilor a raportat 13 noi decese, numarul total ajungand la 154. Cel al cazurilor de infectare este in prezent de 2.853.Marea Britanie va mentine cel mai probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat sambata un consilier guvernamental, potrivit caruia ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus trebuie mai intai sa se incetineasca si o politica intensiva de testare sa fie introdusa, noteaza Reuters."Vrem sa ne indreptam spre o situatie in care, cel putin pana la sfarsitul lunii mai, sa fim capabili sa substituim prin masuri mai putin intense, bazate mai mult pe tehnologie si teste, izolarea totala pe care o avem acum", a declarat Neil Ferguson, profesor la Imperial College din Londra pentru BBC.La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost raportate peste 1,1 milioane de cazuri de infectare si peste 58.700 de decese. Din totalul celor afectati de Covid-19, mai mult de 226.000 de oameni au fost vindecati.