Este confirmat: Cele doua persoane intoxicate in Amesbury au fost expuse la agentul neurotoxic Noviciok

Ziare.

com

OIAC a declarat ca Dawn Sturgess, 44 de ani, si Charlie Rowley, 45 de ani, au fost expusi la aceeasi substanta utilizata in atacul neurotixic ce l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, relateaza Reuters si Politico.eu.Una dintre victime, Dawn Sturgess, a decedat in spital dupa ce a fost expusa la agentul neurotoxic.La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury. Ambii au reusit sa supravietuiasca, fiind ulterior externati din spital.Marea Britanie si alte tari occidentale din cadrul NATO si Uniunii Europene au atribuit Rusiei atacul neurotoxic comis pe 4 martie in oraselul britanic Salisbury vizandu-l pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia Skripal. Administratia Vladimir Putin a negat orice implicare in acest atac si a cerut dovezi concrete, propunand sa participe la investigatie. Moscova a acuzat Guvernul Theresa May de lipsa de transparenta privind starea celor doi cetateni rusi. Moscova a sugerat in mai multe randuri ca atacul ar putea fi o inscenare care ar avea obiectivul sanctionarii Rusiei.