Europa e intr-un moment de maxima vulnerabilitate. Noi avem un dispret total fata de securitatea Romaniei Interviu

Ce v-a atras atentia in discursul tinut la inceputul acestei saptamani de Alex Younger, la Universitatea St Andrews? A fost ceva neobisnuit?

Este prima sa iesire dupa numirea in functie? Si de ce a ales acest moment, se intampla ceva ce ar trebui sa ne ingrijoreze?

Ce face Romania in vremurile acestea complicate?

Presedintele Iohannis, care este seful CSAT, ar fi putut face mai mult in aceasta privinta?

O alta situatie tulbure este in Franta. Ce se intampla acolo?

Sunt semne ca tulburarile din Franta ar fi alimentate din exterior? Protestele au fost organizate mai ales pe Facebook, dar credeti ca au existat si manipulari?

Dupa 18 ani, astazi, Angela Merkel a predat stafeta, in Germania se incheie o epoca. Iar in Franta se pare ca nu poate incepe epoca Macron. Urmeaza Brexit-ul. Ce se intampla cu Europa?

Sub deviza "" (Intotdeauna secret), serviciul de spionaj britanic isi desfasoara activitatea in cea mai mare discretie, de aceea, ofiterul de cariera Alex Younger, a atras atentia, mai ales ca a mentionat Rusia de 10 ori in discursul sau.Intr-un interviu acordat, fostul consilier prezidentialne ajuta sa decriptam mesajele transmise de seful MI6 si face o paralela cu ce se intampla in Romania, subliniind totodata: "".Ca unul care a lucrat foarte bine cu serviciile de informatii occidentale, inclusiv (sau in special) cu MI6 si CIA, evident ca am fost atent la acest discurs, mai ales ca acum cativa ani, alaturi de presedintele Basescu, am participat la o intalnire cu seful MI6 E un discurs extrem de consistent, extrem de interesant, pentru ca seful MI6 spune cateva lucruri importante.In primul rand, avertizeaza asupra, problemelor de securitate cu care ne confruntam, facand o distinctie importanta intre ce a fost pana acum si ce este acum.Din acest motiv, introduce termenul "", tocmai pentru ca serviciile de informatii trebuie sa se raporteze la un mediu informational mult mai ostil decat in trecut, care e caracterizat de amenintari noi, cum sunt cele hibride, amenintari care folosesc tehnologii sofisticate, in special bazate pe digitalizare. Aici vorbim si despre securitatea cibernetica, bineinteles.Sunt o serie de amenintari care pot fi generate atat de state mari, in contextul noii competitii geopolitice, cat si de actori non-statali. Deci pe langa complexitate, despre care vorbeam anterior, a doua idee importanta este cea legata de faptul ca trebuie sa dezvoltam capabilitati de intelligence de generatia de a 4-a.A treia idee:, de cei mai inteligenti si mai talentati oameni pe care ii pot recruta. De aici si locul unde a tinut discursul: la St Andrews, una dintre cele mai bune universitati din Marea Britanie, pe care a si absolvit-o. Astfel, intr-o epoca a inteligentei artificiale, el insista sa spuna ca in continuare e nevoie si de inteligenta umana. Serviciile nu pot renunta la cea mai importanta capabilitate a lor - inteligenta umana., ale altor oameni, sa le previna sau sa le influenteze comportamentul acelora.Si mai sunt inca doua idei extrem de importante in discursul sau. Prima, aceea ca. Insista foarte mult pe acest aspect. Lucrurile sunt mult prea complexe, prea periculoase, ca Marea Britanie sa faca fata singura tuturor acestor provocari, fara aliati. Si ii si mentioneaza: in primul rand FVEY (cercul restrans Australia, Canada, Noua Zeelanda, Marea Britanie si SUA) si al doilea cerc - partenerii din UE si NATO.Iar a doua idee importanta: Care este. El spune: Nu vrem sa destabilizam Rusia, nu vrem sa plusam escaladand acest conflict, dar ne vom apara fara niciun fel de ezitare, fiind deschisi catre imbunatatirea relatiei cu Rusia. Iar asta elimina mult din retorica rusa - 'Occidentul se pregateste sa ne atace'.Este al doilea discurs din ultimii 4 ani. Nu am acces la informatii de culise, dar cred ca a iesit public pentru ca MI6 are nevoie de 'sange proaspat', de cea mai buna calitate, si pentru ca e nevoie sa spunem oamenilor adevarul: ca vremurile sunt complicate, proaste, ca exista pericole mai mari decat in trecut.Si putem citi clar printre randuri: In zona de intelligence nu mai suntem pe timp de pace de mult, vedeti referinta din discurs la cazul Skripal . Iar. Deci este si o consolidare a ceea ce se numeste cultura de securitate: informarea corecta a opiniei publice asupra complexitatii si gradului ridicat de pericol al situatiei internationale.La capitolul acesta, ca si atitudine politica, si chiar si publica, antiteza e aproape totala, la 180 de grade. In Romania nu se mai intampla nimic important, relevant, pe zona de securitate nationala de cativa ani.Si va dau un alt exemplu, dintr-o alta regiune: Rusia a deschis al treilea front impotriva Ucrainei. A anexatMarea Azov., cu consecinte directe si asupra noastra ca tara, si asupra Uniunii Europene. E cea mai importanta evolutie din ultimii ani, de la declansarea ostilitatilor in estul Ucrainei.Momentul asta, extrem de complicat, pe care si NATO, si Occidentul il analizeaza, pe noi ne lasa absolut indiferenti! Sunt deja trei saptamani de cand s-au intamplat lucrurile, nu a existat nicio dezbatere asupra acestui subiect, nici publica, nici in Parlament. Nu exista discutii la televizor. Pe ici, pe colo mai apare cate cineva, ca mine, care scrie un articol, dar nimeni nu se sinchiseste.. Si ma refer aici in egala masura si la populatie, care nu stiu de ce e asa de anesteziata si nu intelege pericolele, dar si la clasa politica, mai ales la ea, care ar trebui sa dea un semnal si sa le spuna clar oamenilor ce se intampla.Inteleg ca urmeaza o sedinta CSAT, dar securitatea nationala este si in responsabilitatea altora. De cativa ani partidele politice, Parlamentul, nu demonstreaza prin nimic ca ar lua securitatea nationala in serios. Nici la nivelul Guvernului nu avem prea multe informatii in acest sens, iar Guvernul are libertate de manevra. Asa ca, totusi, singura institutie care se mai agita ramane Administratia Prezidentiala.Dar tineti cont ca Romania este tara care a fluturat ani de zile 'steagul Marii Negre'. Ne-am batut cu pumnul in piept: Marea Neagra in sus, Marea Neagra in jos... Dupa parerea mea,Eu inca nu m-as pronunta in legatura cu Franta pentru ca nu sunt convins ca inteleg ce se intampla, dar pe masura ce inteleg ma ingrozesc. Am si scris in Reporter Global ca speranta mea era ca Franta sa preia steagul de la Germania, dar ceea ce se intampla acolo darama Franta, il darama pe Macron.Si multi fac paralela cu ce s-a intamplat in 1968, insa atunci aveau sindicate, era ceva cat de cat organizat, inchegat. Acum e o. Nici nu stii clar ce vor cei care protesteaza, nu au lideri... E ceva foarte amorf, neconturat, dar cu atat mai grav.Si sesizez un element de contagiune. Ramane de vazut ce se intampla si e un subiect care trebuie urmarit, pentru ca poate sa dea Europa peste cap.Nu cred. S-au mobilizat pe Facebook, dar Facebook-ul e doar "bricheta", "benzina" e a lor, a francezilor. Si exact asa se spune in teoria despre razboaiele hibride:. Este ceea ce spunea si seful MI6 in discursul lui. Dar in cazul Frantei eu nu cred ca e vorba despre un amestec de afara.E si slabiciunea guvernului de la Paris la mijloc. Ministrul de Interne a plecat cu cateva zile inainte sa inceapa nebunia, deci, probabil ca ceva au stiut. Dar Macron e tanar, nu are experienta anilor '68.E un moment de maxima vulnerabilitate si slabiciune pentru Europa, asta e clar.Iar salvarea ar putea sa vina din Marea Britanie. Daca Parlamentul nu accepta planul de iesire, exista doar doua variante:sauinseamna o nota de plata absolut infernala, o confuzie generala care va impinge si mai tare firmele sa plece din Marea Britanie, deci s-ar putea ca aceasta varianta sa faca o gaura in economia Marii Britanii de doua ori mai mare decat cea pe care ar avea-o prin acord., inclusiv printr-un referendum (altfel nu se poate, ar insemna ca dispretuiesc total opinia exprimata deja, ceea ce pentru o democratie ca cea din Marea Britanie e inacceptabil).In acest caz, britanicii s-ar trasforma din groparii Europei, in salvatorii ei. Dar asta e un fel de